"Exynos is back": Samsung lädt am 12. Januar zur SoC-Vorstellung ein

Samsung will in Kürze die neuen Exynos-Prozessoren vorstellen. Der Konzern hat jetzt ein Event für den 12. Januar angekündigt. Wenige Tage später werden dann die neuen Galaxy-S21-Smartphones mit den neuen Chips erwartet.

Details sollen in Kürze folgen

"Ein ganz neuer Exynos kommt" heißt es erwartungsvoll auf der Website der Koreaner . Das Unternehmen hat nun, ohne viel vorab zu weiteren Details zu verraten, eine Ankündigung für ein kommendes Event veröffentlicht. Demnach will Samsung schon am 12. Januar, also zwei Tage vor der erwarteten Samsung Galaxy S21-Vorstellung, die neuen Prozessoren für die mobilen Geräte vorstellen. Die Ankündigung kommt dabei zwar mit wenig Worten aus, klingt aber vielversprechend und verheißungsvoll - denn Samsung schreibt nur "Exynos ist zurück".Das könnte darauf hindeuten, dass Samsung mit den neuen mobilen Prozessoren wieder ein ganz großer Wurf gelungen ist - dann könnte man tatsächlich sagen "Exynos ist zurück". Zuletzt gab es allerdings eher Kritik an Performance-Problemen, die damit zusammen­hängen, dass der SoC von Samsung stromhungriger und wärmer ist als ähnliche Snapdragon-CPUs.Die neue Exynos-Familie wird in den Galaxy S21-Modellen verwendet. Die Vorstellung des Galaxy S21 soll am 14. Januar stattfinden. Samsung will dann mehrere neue Modelle vorstellen, soviel steht fest. Bisher gab es zwar nur wenige Informationen zu den neuen Geräten - wir haben allerdings bereits alle technischen Details zum Galaxy S21 Ultra enthüllt und zum Glalxy S21, S21 Plus und auch zum Galaxy S21 Ultra offizielle Bilder veröffentlicht. Samsung verspricht, bei Twitter weitere Informationen bereitzuhalten. Wer auf dem Laufenden bleiben und vor dem Event schon ein paar Einzelheiten erfahren möchte, sollte Samsung bei Twitter abonnieren.