Samsung Galaxy S21 Ultra: Offizielle Bilder des neuen Top-Smartphones

Der weltgrößte Elektronikkonzern Samsung bringt mit dem Galaxy S21 Ultra Mitte Januar auch ein neues High-End Flaggschiff-Smartphone auf den Markt, das dann die Speerspitze der neuen Modellreihe bildet. Wir haben jetzt erste offizielle Marketing-Bilder vorliegen.

Samsung

Das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G kommt zusammen mit den kleineren bzw. günstigeren Modellen der neuen S21-Serie nach der offiziellen Präsentation am 14. Januar auf den Markt. Es ist das mit Abstand teuerste Gerät der neuen Reihe und soll unter anderem ein 6,8 Zoll großes Display bieten. Dabei ändert sich an der Größe des Telefons trotz der geringeren Bildschirmdiagonale nichts.Dies liegt an dem günstig vollkommen flachen Bildschirm, da Samsung sich von der beim S20 Ultra noch üblichen Wölbung des Displays nach hinten verabschiedet. Stattdessen hat das S21 Ultra wie seine kleineren Schwestermodelle ein ebenes Panel, das dafür aber in anderer Hinsicht überrascht. War der S Pen bisher der Galaxy Note-Serie vorbehalten, so hält er mit dem S21 Ultra auch in der Galaxy S-Reihe Einzug.Zentral am oberen Rand bringt Samsung die Frontkamera unter, die hier hinter einem Loch im Display sitzt. Wie bei den kleineren Versionen lässt Samsung den Rand am unteren Ende durch ein Umlegen des OLED-Bildschirms weiter schrumpfen. Auf der Rückseite gibt es jetzt ein neues Design, das auch bei den kleineren Versionen verwendet wird.Der Metallrahmen um das Gehäuse wird im Bereich der Kamera bis auf die Rückseite herumgezogen, so dass ein bisher einzigartiges Design entsteht. In dem extrem auffälligen Kameramodul bringt Samsung insgesamt vier Sensoren unter, darunter auch wieder eine Zoom-Kamera mit Periskop-Optik. Hinzu kommen auch wieder ein extrem hochauflösender 108-Megapixel-Sensor, eine weitere Zoom-Kamera sowie Ultraweitwinkelkamera.Zusätzlich integriert Samsung auch noch einen Laser-Autofokus, den man in einem weiteren kreisrunden Ausschnitt im Kameramodul verbaut. Um den zweifelsohne sehr großen Hauptsensor der Kamera im Gehäuse unterzubringen, wird natürlich einiges an Bautiefe benötigt, weshalb der "Buckel" auf der Rückseite natürlich etwas aus dem Gehäuse übersteht.Neben der hier gezeigten Version in "Phantom Silver" wird das Galaxy S21 Ultra auch in Schwarz auf den Markt kommen.