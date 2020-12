Samsung widerspricht Berichten über Aus der Galaxy Note-Serie

Samsung hat nicht vor, die Galaxy Note-Serie in den Ruhestand zu schicken. Entsprechende Gerüchte waren aufgekommen, aber entbehren wohl jeder Grundlage - zumindest sagt das ein Samsung-Mitarbeiter , der anonym bleiben will.

Anonymes Dementi

Samsung

Das berichtet das Online-Magazin Yonhap News . In den letzten Wochen gab es immer einmal wieder Berichte aus der Gerüchteküche, die besagten, dass Samsung plant, die Galaxy Note-Reihe ab dem nächsten Jahr einzustellen. Der Konzern wolle sich stattdessen mehr auf faltbare Geräte konzentrieren, wurde als Grund genannt. Nun gibt es ein Dementi von Samsung - den Gerüchten hat ein offizieller Sprecher nun den Wind aus den Segeln genommen.In einer Stellungnahme gegenüber der koreanischen Newsseite Yonhap News hat Samsung diese Gerüchte dementiert. Ein Samsung-Vertreter, der anonym bleiben möchte, erklärte gegenüber Yonhap News, dass sich das Unternehmen darauf vorbereitet, im nächsten Jahr die nächste Version des Galaxy Note zu veröffentlichen. Und das soll dann auch nicht die letzte Version sein. Überprüfen kann man die Glaubwürdigkeit dieser Quelle so aktuell nicht.Interessant ist dieser "anonyme" Beitrag, da erst kürzlich der Chef von Samsungs Mobilfunksparte TM Roh, über die Pläne des Unternehmens für 2021 gesprochen hatte. Dabei bestätigte Roh, dass einige Funktionen der Galaxy-Note-Serie für andere Samsung-Handys in Betracht gezogen werden. Dazu gehört wohl, dass schon das Galaxy S21 Ultra Unterstützung für den S Pen erhalten soll. Das damit aber noch lange nicht das Ende der Note-Serie begründet wird, wollte Samsung wohl jetzt noch einmal klarstellen.Allein der Umstand, dass es künftig vielleicht keine exklusiven Features mehr für die Galaxy-Note-Familie geben wird, sei noch nicht das Ende der Entwicklung der großen Smartphones. Genaueres wird man vielleicht schon Mitte Januar erfahren können. Denn dann soll laut den derzeitigen Berichten die Enthüllung der Galaxy S21-Familie stattfinden.