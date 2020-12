Samsung Galaxy S21 Ultra: Alle Infos zum neuen Flaggschiff

Samsung wird mit dem Galaxy S21 Ultra und seinen kleineren Schwes­ter­modellen am 14. Januar das neue "Smartphone-Jahr" einleuten, soviel steht fest. Noch gibt es aber kaum Informationen zu den neuen Geräten. Das ändert sich jetzt, denn wir haben alle technischen Details.

Ultrahelles 6,8 Zoll großes WQHD+ Display mit Pen-Support

Stift als Zubehör einzeln und im Cover-Bundle

Samsung will die Kamera-Probleme des Vorgängers vergessen machen

Hybrid-Optic-Zoom verbindet zwei Zoom-Kameras

Neuer Samsung Exynos 2100 für Europa, Snapdragon bleibt für US-Geräte

Netzteil und Kopfhörer müssen die Kunden künftig extra kaufen

Technische Daten zum Samsung Galaxy S21 Ultra Betriebssystem Android 11 mit Samsung One UI 3.1 CPU Samsung Exynos 2100 Octacore CPU 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz Display 6,8 Zoll Infinity-O-Edge-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 1-120 Hz, 1600 nit, 515 ppi, Gorilla Glass 7 Speicher 12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher Hauptkamera Quad-Kamera, 108 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 24mm, 1/1.33", 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, AF) + 10 MP (Teleobjektiv, f/2.4, 35°, 72mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS) + 10 MP (Teleobjektiv, f/4.9, 10°, 240mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS), 3- und 10-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus (PDAF, Laser AF), Blitz Frontkamera 40 MP (f/2.2, 80°, 1/2.8", 0.7 µm, 25mm, AF) Video 7680 x 4320 Pixel (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (30/60/240 fps, FHD), 1280 x 720 Pixel (960 fps, HD) Videowiedergabe Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Sensoren Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor, UWB Akku 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi AX Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Satelliten Ja Farben Silber, Schwarz Maße 165,1 x 75,6 x 8,9 mm Gewicht 228 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, DeX, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + E-Sim, Gesichtserkennung Verfügbarkeit Voraussichtlich ab Ende Januar 2021

Samsung

Das Samsung Galaxy S21 Ultra (5G) ist das neue Top-Modell der wichtigsten Smartphone-Serie des koreanischen Elektronikriesen. Der Hersteller fährt mit dem Gerät erneut groß auf und präsentiert dabei auch ein neues Design, bei dem das Kameramodul jetzt ebenfalls zu­min­dest in Teilen direkt vom Gehäuserahmen eingefasst wird.Technisch tut sich ebenfalls einiges, denn Samsung bringt in der europäischen Variante mit dem hauseigenen Exynos 2100 ein neues Flaggschiff-SoC unter und bietet erstmals bei ei­nem "Nicht-Note"-Gerät Unterstützung für seinen S Pen-Stylus, auch wenn dieser beim S21 Ultra nur ein optionales Zubehörteil ist und entweder mit einem Cover oder eigenständig zu­ge­kauft werden muss - und keinen Platz im Gehäuse findet.Das Display des Samsung Galaxy S21 Ultra ist fast vollständig flach und fällt daher bei fast identischer Gehäusegröße mit 6,8 Zoll Diagonale ein wenig kleiner aus. Die Wölbung an den Seiten ist in diesem Fall minimal. Die Aufösung liegt mit 3200 x 1440 Pixeln immer noch auf einem extrem hohen Niveau und erreicht eine Pixeldichte von 515 PPI. Der Bildschirm ist im 20:9-Format gehalten.Samsung lässt das Display des S21 Ultra mit flexiblen Bildwiederholraten zwischen einem und 120 Hertz arbeiten, so dass es entweder durch sehr niedrige Aktualisierungsraten sehr strom­spa­rend oder durch sehr hohe Aktualisierungsraten mit einer sehr flüssigen Darstellung der In­hal­te läuft. Das Panel zeichnet sich außerdem durch eine extrem hohe maximale Hel­lig­keit von bis zu 1600 Candela aus.Offiziell spricht der Hersteller von einem Dynamic AMOLED 2X Display, bezeichnet dieses aber auch als Infinity-O Edge Display. Gemeint ist damit, dass die Frontkamera komplett vom Bild­schirm umschlossen wird und in einem Loch am oberen Rand sitzt. Die Abdeckung des Pa­nels ist aus Gorilla Glass 7, besser bekannt als Gorilla Glass Victus, was für eine bessere Wi­der­stands­fähigkeit gegenüber Kratzern und Schlägen sorgen soll.Der beim S21 Ultra optionale S Pen ist, soweit wir bisher wissen, dank eines Wacom-Di­gi­ti­zers auf dem Gerät nutzbar und dürfte sich technisch, wenn überhaupt, nur geringfügig von den aus der Galaxy Note-Serie bekannten Eingabestiften unterscheiden. Er wird sowohl als ei­gen­stän­di­ges Zubehörprodukt als auch im Bundle mit dem Silicone Cover und dem Smart Clear View Cover zu haben sein.Die Kameras sind eines der weiteren Hauptmerkmale des Galaxy S21 Ultra. Samsung verpast dem Gerät nicht nur einen Laser-Autofokus, sondern auch noch gleich zwei Telezoom-Linsen mit unterschiedlicher Brennweite bzw. Vergrößerung. Im Mittelpunkt steht jedoch der neue 108-Megapixel-Hauptsensor, der eine Pixelkantenlänge von 0,8 Mikrometern aufweist und über einen optischen Bildstabilisator verfügt.Mit 1/1.33" Größe ist der neue Kamerasensor genauso groß wie der Vorgänger aus dem Ga­la­xy S20 Ultra, soll aber wohl dennoch bessere Bildern liefern. Auch sonst ist der neue Haupt­sen­sor mit einem 79 Grad breiten Sichtfeld und einer f/1.8-Blende auf dem Papier iden­tisch ausgestattet. Die großen Veränderungen finden hingegen bei den anderen Kameras statt.So verbaut Samsung beim S21 Ultra gleich zwei Zoom-Kameras, die jeweils eine dreifache und eine zehnfache Vergrößerung bieten. Beide haben 10 Megapixel Auflösung und ver­wen­den wohl den gleichen Sensor mit 1,22 Mikrometern Pixelkantenlänge und einer Größe von 1/3,24", sowie einen optischen Bildstabilisator.Die eine Zoom-Kamera hat jedoch ein 35 Grad breites Sichtfeld und ein Brennweiten-Äqui­va­lent von 72 Millimetern. Die zweite Zoom-Kamera hat ein nur 10 Grad breites Sichtfeld, soll dank Periskopoptik aber ein Brennweitenäquivalent von 240 Millimetern aufweisen. Die Blen­den­grö­ße liegt bei jeweils f/2.4 (3x) und f/4.9 (10x).Zusätzlich ist auch noch eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln Auflösung, f/2.2-Blen­de und 13 Millimetern Brennweitenäquivalent, 120 Grad breitem Sichtfeld und 1,4 Mi­kro­me­ter großen Sensorpixeln verbaut, die einen eigenen Autofokus mitbringt. Zusätzlich zum Phase-Detection-Autofokus ist auch noch ein Laser-gestütztes zweites Au­to­fo­kus­sys­tem integriert.Die Frontkamera löst mit 40 Megapixeln wieder sehr hoch auf und nutzt einen 1/2,8" großen Sensor mit einer Pixelkantenlänge von 0,7 Mikrometern, 80 Grad breitem Sichtfeld und f/2.2-Blende sowie eingebautem Autofokus. Samsung zufolge werden 8K UHD-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde, 4K UHD-Videos mit 60 Bil­dern pro Sekunde und 1080p FullHD-Videos mit ma­xi­mal 240 Bildern pro Sekunde unterstützt.Unter der Haube steckt in Europa grundsätzlich der neue Samsung Exynos 2100. Während in den USA der Snapdragon 888 5G verbaut wird, nutzt Samsung hier also wieder seinen eigenen Chip. Der neue Samsung-SoC besitzt insgesamt acht CPU-Kerne, wobei der Ultra-High-Performance-Kern mit 2,9 Gigahertz arbeitet.Die drei anderen High-End-Cores laufen mit maximal 2,8 Gigahertz. Die vier stromsparenden "kleinen" Kerne erreichen jeweils maximal 2,4 Gigahertz und werden vor allem für Aufgaben ver­wen­det, für die nicht so viel Performance nötig ist. Der Exynos 2100 verfügt wie sein Ge­gen­stück von Qualcomm über ein integriertes 5G-Modem. Zu den Angaben rund um den Exy­nos-SoC ist anzumerken, dass unsere Quelle zwar verlässlich ist, wir die genannten Takt­ra­ten aber noch als vorläufig betrachten.Beim Galaxy S21 Ultra sind in Europa grundsätzlich 12 Gigabyte Arbeitsspeicher im Einsatz. Je nach Modell sind 128, 256 oder 512 Gigabyte UFS-Speicher integriert, die allerdings nicht mittels MicroSD-Kartenslot erweitert werden können. Das S21 Ultra unterstützt sowohl WiFi 6 nach dem ax-Standard, Bluetooth 5.x als auch NFC und eben 5G-Mobilfunk.Es besitzt einen 5000mAh großen Akku, der mittels eines 45-Watt-Netzteils oder Fast Wire­less-Charging schnell geladen werden kann. Allerdings verzichtet Samsung auch in Deutsch­land wie erwartet darauf, dem Galaxy S21 Ultra ab Werk ein Netzteil beizulagen, so dass nur ein USB-C-Datenkabel zum Lieferumfang gehört. Auch die bisher üblichen AKG-Kopf­hö­rer fallen weg und es ist kein Cover mehr ab Werk dabei.Laut unseren Quellen ist das Galaxy S21 Ultra 228 Gramm schwer und steckt in einem aus Glas und Metall gefertigten Gehäuse, das zu­dem nach IP68 zertifiziert ist und daher als was­ser- und staubdicht vermarktet wird. Es gibt wie­der Stereolautsprecher und einen ul­tra­schall­ba­sier­ten Fingerabdruckleser. Als Be­triebs­sys­tem läuft Android 11 mit der neuen Sam­sung One UI 3.1. Bei den in Deutsch­land er­hält­li­chen Ausgaben des Galaxy S21 Ultra 5G han­delt es sich grundsätzlich um Dual-SIM-Mo­del­le mit zwei NanoSIM-Slots.Offizielle Preisangaben liegen uns bisher nicht vor. Andere Quellen sprachen jedoch bereits da­von, dass das S21 Ultra mindestens 1399 Euro kosten soll.