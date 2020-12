Apple Watch-Update: Neue EKG-App, verbesserte Gesundheitsfunktion

Apple hat neben den Updates für iOS auch eine neue watchOS-Version herausgegeben, inklusive einer neuen EKG-App mit verbesserten Funk­tionen. Damit verbessert sich nun auch die mögliche Erkennung von Vorhofflimmern.

So bekommt ihr das Update:

Apple hat watchOS 7.2 mit einer verbesserten EKG-Funktion und Unterstützung für Apple Fitness+ freigegeben. Fitness+ interessiert zwar zunächst nicht in Europa, denn der neue Dienst startet hier noch nicht. Dafür gibt es aber einige extra für Fitness+ verbesserte Features, von denen alle Watch-Besitzer profitieren. Mit diesem Update wird zudem die Berechnung der VO2 / Sauerstoffaufnahmefähigkeit verbessert.Interessant ist das "große" Update für die EKG-App. Es ist das erste Mal seit dem Start der Apple Watch Series 4 , dass es eine grundlegende Überarbeitung der App mit neuen Funktionen gibt. So kann die App nun besser erkennen, ob eine Herzrhythmusstörung vorliegt, auch wenn die Herzfrequenz bei der Messung bei über 120 Schlägen pro Minute liegt. Bisher war die EKG-Aufzeichnung dabei nicht eindeutig, nun kann die App auch dann noch Vorhofflimmern erkennen.Die neue EKG-App steht für die Apple Watch Series 4, Series 5 oder Series 6 zur Verfügung. Die Apple Watch SE bietet keine EKG-Funktion. Ebenfalls neu hinzugekommen ist eine Option, sich benachrichtigen zu lassen, wenn das Kardio-Fitness-Level auf einem niedrigen Niveau ist. Dazu gibt es die Möglichkeit zur Überprüfung des Kardio-Fitness-Levels basierend auf Alter und Geschlecht in der Health-App auf dem iPhone.Am einfachsten läuft das Update über ein gekoppeltes iPhone und die Watch-App. Steht eine Software-Aktualisierung zur Verfügung, wird sie unter Allgemein/ Software-Update/ Installieren gestartet. Nutzer mit automatischen Updates erhalten die neue Version, sobald sie während der nächsten verfügbaren Ladezeit heruntergeladen und installiert werden kann.