Galaxy Watch 4 & Apple Watch 7 sollen Blutzuckeranteil messen können

Mit den neuen Smartwatch-Generationen der beiden Hersteller Samsung und Apple dürfte es möglich sein, den Blutzuckerspiegel des Trägers zu bestimmen. Damit können sich die neuen Ausgaben der Apple Watch und der Galaxy Watch vor allem für Diabetiker eignen.

Geräte arbeiten mit optischem Sensor

Um eine Über- oder Unterzuckerung zu vermeiden, müssen Diabetiker mehrmals täglich ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren. Wie ETNews berichtet, könnte diese Aufgabe von zukünftigen Smartwatch-Modellen übernommen werden. Sowohl Samsung als auch Apple sollen momentan an Geräten, mit denen der Zuckeranteil gemessen werden kann, arbeiten. Dabei handelt es sich um die Apple Watch 7, die Galaxy Watch 4 und die Watch Active3.Selbstverständlich verfügen die Smartwatches nicht über eine Nadel, mit dem in die Haut des Nutzers gepikst wird, um eine Blutprobe zu erlangen. Stattdessen dürften die zwei Her­stel­ler auf einen optischen Sensor setzen. Der Blutzuckerspiegel kann dann mit Hilfe der Raman-Spektroskopie bestimmt werden. Die zuständigen Entwickler der beiden Un­ter­neh­men arbeiten mit Wissenschaftlern vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) zusammen, um mit der Methode ein hohes Zuverlässigkeits-Level erreichen zu können.Ob sich das Feature als praxistauglich herausstellt, wird sich zunächst noch zeigen müssen. Wer sich für die neuen Wearable-Reihen von Samsung und Apple interessiert, muss sich noch einige Monate gedulden. Es gilt als wahrscheinlich, dass Samsung die Geräte im Rah­men eines Unpacked-Events im zweiten Halbjahr des Jahres vorstellt. Die neue Apple Watch 7 könnte im September und damit im gleichen Zeitraum auf den Markt gebracht werden.