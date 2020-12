EU nimmt Telegram in Piraterie-"Watch List" auf, streicht Cloudflare

Die Europäische Union hat dieser Tage seine "Piracy Watch List" veröffentlicht und diese nimmt nach US-Vorbild die "berüchtigten" Piraterie-Märkte ins Visier. Die EU-Liste ist durchaus interessant, denn dort sind auch durchaus unerwartete Plattformen zu finden.

Die Liste der Seiten Piraterie-Seiten:

uptobox.com

rapidgator.net

uploaded.net (ul.to, uploaded.to)

4shared.com

Wi.to and Ddl.to

dbree.org

y2mate.com und youtubeconverter.io

Savefrom.net

lvto.biz und 2conv.com

Rlsbb.ru

Fullhdfilmizlesene.com oder .org

Seasonvar.ru

Swatchseries.to

Rezka.ag

ThePirateBay.org

Rarbg.to

Rutracker.org

1337x.to

Music-Bazaar.com und Music-Bazaar.mobi

Sci-hub.tw; sci-hub.cc; sci-hub.ac; sci-hub.bz; sci-hub.ren; sci-hub-im; scihub.shop

Libgen.is und Mirrors

Popcorn Time

Private Layer

King365tv.com

VolkaIPTV.com

Electrotv-sat.com

VK.com

Telegram

Die Liste der Piraterie- und Fälscher-Märkte der EU ist eine noch verhältnismäßige neue Einrichtung, denn sie wurde vor zwei Jahren erstmals veröffentlicht. Nun liegt die Version für 2020 vor und diese hat einige interessante Punkte, aber auch Anpassungen. Basis sind hierfür in der Regel die Informationen der Content-Industrie und von Urhebern.Dabei ist nicht überraschend, dass Seiten wie The Pirate Bay, Torrentz2, Rapidgator und Uploaded zu finden waren und sind. Strittiger waren und sind hingegen Seiten wie die wissenschaftliche Publikationsdatenbank Sci-Hub, auch Stream-Ripper, mit denen YouTube-Videos zu MP3s konvertiert werden können, sind gewissermaßen in einem Grenzbereich angesiedelt.Nun ist die zweit Ausgabe der Liste da ( PDF ) und die Verfasser haben auch einige Anpassungen vorgenommen: Dabei wurde Cloudflare zwar erneut nominiert, die EU hat den Dienst aber dieses Mal von der Liste entfernt, wie TorrentFreak berichtet.Die Urheber haben sich dieses Mal vor allem auf das Thema Malware konzentriert und betont, welche Gefahr von Piraterie-Seiten ausgeht. Laut TorrentFreak stimmt das zwar auch, allerdings dürfte die Gefahr doch einigermaßen übertrieben sein.Komplett neu ist hingegen das Thema Social Media. Diese ist verhältnismäßig übersichtlich und beinhaltet Telegram und das russische Netzwerk VK. Beide Plattformen wehren sich aber gegen die Vorwürfe und bestreiten, etwas mit Piraterie zu tun zu haben.