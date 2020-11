Diebe entführen LKW mit Apple-Geräten im Wert von 5 Millionen Pfund

Die Produkte des kalifornischen Konzerns sind nicht nur bei vielen Nut­zern beliebt, sie sind auch bei Dieben populär. Letzteres liegt natürlich daran, dass Apple-Geräte teuer sind und man einen entsprechend hohen Gewinn einfahren kann. Das nutzte nun eine britische Bande aus.

Wert von rund 5,6 Millionen Euro

Denn wie unter anderem der Guardian berichtet, hat die Polizei bekannt gegeben, dass vergangenen Dienstag in den Morgenstunden ein Lastwagen mit Apple-Produkten entführt bzw. gestohlen wurde. Dabei wurden der Fahrer sowie ein Sicherheitsmann zunächst gefesselt. Danach fuhren die Räuber mit dem LKW eine kurze Distanz, um die insgesamt 48 Paletten mit Apple-Hardware in ein eigenes Fahrzeug zu laden. Der ursprüngliche LKW wurde dann zurückgelassen.Nach Angaben der Polizei von Northamptonshire beträgt der gesamte Wert der gestohlenen Waren rund fünf Millionen Pfund, das sind umgerechnet knapp 5,6 Millionen Euro. Laut BBC konnten die Diebe unter anderem iPhone 11-Geräte , AirPods und Apple Watches erbeuten.Die Behörden haben offenbar noch keine heiße Spur zu den Dieben und haben sich an die Öffentlichkeit gewandt. Man bittet um Hinweise nach oder Dash-Cam-Aufnahmen von jeglichen Fahrzeugen, die in der Gegend des Tatortes auf die Autobahn aufgefahren sind. Es sollen sich auch Personen melden, denen ein Apple-Produkt in "ungewöhnlichen Umständen" oder zu besonders günstigen Preise angeboten wird.Dabei ist die Chance der Behörden relativ groß, die Täter zu schnappen. Denn in der Regel hat Apple Tracking-Geräte bei solchen Ladungen installiert, das wissen allerdings vermutlich auch die Diebe. Wie weit sie mit den Geräten kommen, ist auch eine Frage: Denn im Fall von iPhones können die Geräte von der Ferne aus erfasst werden, sobald sie mit dem Internet verbunden sind. Dadurch können sie nicht nur getrackt, sondern auch per Remote unbenutzbar gemacht werden.