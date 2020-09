Apple Watch Series 6 vorgestellt: Misst den Sauerstoffgehalt im Blut

Unter dem Motto "Time flies" hatte Apple zu einem weiteren Online-Event geladen. Wenig überraschend stand dabei dann ein Nachfolger zur Apple Watch Series 5 im Mittelpunkt: Die Apple Watch Series 6 wird wie gewohnt in Größen von 40 sowie 44 Millimetern verfügbar sein, allerdings gibt es mit Blau, Rot, Gold und Graphit neue Farbvarianten.Zu den technischen Verbesserungen zählen Apples neuer S6-Chip, der für eine bessere Performance sorgen soll. Apple von von einem Leistungszuwachs von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorgänger. Nutzer können mit der Uhr etwa die Sauerstoffsättigung ihres Blutes messen oder auf einen Höhenmesser zugreifen. Das Always-on-Display soll sich bei Sonnenlicht besser als bei der Series 5 ablesen lassen.Die Apple Watch Series 6 kann ab sofort vorbestellt werden und kommt bereits am 18. September 2020 in den deutschen Handel.