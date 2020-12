Apple Watch läuft nun wieder mit eSIMs von Discounter-Marken

Vor einigen Monaten gab es Ärger für zahlreiche Apple Watch-Besitzer die sich eine eSIM für ihre Watch bei einer Drillisch-Marke geholt hatten: Plötzlich funktionierte das Ganze nicht mehr - nun soll ein Update wieder alles ins Reine gebracht haben.

Warnhinweise bei einigen Marken

Das meldet das Online-Magazin iPhone-Ticker . Von den Problemen mit der eSIM von Drillisch-Marken wie WinSIM, DeutschlandSIM und handyvertrag.de hatten wir dabei selbst vor einiger Zeit berichtet. Später kam noch hinzu, dass auch O2-Kunden Schwierigkeiten mit der eSIM für die Apple Watch bekamen. Das Problem war, dass das Profil nicht mehr erkannt wurde und so keine Verbindung zustande kam.Apple unterstützt laut eigenen Angaben nur Profile von Telekom, Vodafone und O2. Selbst bei deren Untermarken sieht es mit dem Support teils schlecht aus. Beim Apple-Support hingegen gibt es den Hinweis, dass der genutzte Mobilfunkanbieter bei iPhone und Watch immer identisch sein muss.Nun kommt aber wieder Bewegung in die Sache. Wie Nutzer zunächst gegenüber iPhone-Ticker berichteten, lassen sich eSIMs von Drillisch nun wieder ohne Probleme auf der Apple Watch aktivieren. Ob das durch ein Update bedingt ist, ist nicht bekannt. Vor einiger Zeit ist bei den unterstützenden Mobilfunkanbietern Drillisch mit dazu gekommen - vielleicht daher nun auch die Option, eine eSIM für die Apple Watch bei einer der Mobilfunk-Marken zu nutzen. Von Apple gibt es dazu allerdings bisher noch keine Bestätigung.Bei Drillisch war es dabei bis vor Kurzem so, dass auf den Webseiten der einzelnen Marken der Hinweis zu finden war, dass die Apple Watch derzeit nicht unterstützt wird. Bei einigen ist das auch weiter so - zumindest ist der Warnhinweis noch vorhanden. Die 1&1 Drillisch AG bewirbt dabei seit Anfang Dezember auch Verträge mit der neuen Apple Watch SE.