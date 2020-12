Dark Mode: Google stattet Websuche mit einem dunklen Theme aus

Während dunkle Themes bei mobilen Anwendungen inzwischen zu den Standard-Features gehören, musste die Web-Version der Google-Suche bislang ohne einen Dark Mode auskommen. Das soll sich jetzt ändern. Einige Nutzer sollen bereits ein neues Design zu Gesicht bekommen.

Funktion nur als A/B-Test verfügbar

Theme lässt sich noch nicht steuern

Wie 9to5google berichtet, hat der Suchmaschinenkonzern seine Websuche überarbeitet und mit einem Dunkelmodus ausgestattet. Während normalerweise ein weißer Hintergrund eingeblendet wird, kommt mit dem Dark Mode eine dunkelgraue Akzentfarbe zum Vorschein. Der Text wird ebenfalls nicht mehr in einer schwarzen, sondern grauer Schrift angezeigt. Auch der blaue Farbton der in den Suchergebnissen enthaltenen Links wurde leicht geändert.Zum aktuellen Zeitpunkt kommt das dunkle Design allerdings noch nicht bei allen Nutzern zum Vorschein. Das Feature wird derzeit nur im Rahmen eines A/B-Tests angeboten. Damit wird der Dark Mode nur bei einem Teil der Nutzer eingeblendet. Hiermit möchte Google offenbar testen, wie gut die Funktion bei den Anwendern ankommt. Außerdem sollen Probleme erkannt werden können, bevor das Theme einer grö­ße­ren Anzahl an Nutzern zur Verfügung steht.Darüber hinaus gibt es momentan noch keine Option, mit der sich das Theme aktivieren oder wieder deaktivieren lässt. Der Dark Mode kommt also zufällig zum Einsatz. Später könn­te der Dunkelmodus automatisch geladen werden, wenn auf dem PC ein sys­tem­wei­ter Dark Mode aktiviert wurde. Außerdem dürfte sich das dunkle Theme zukünftig über die Ein­stel­lun­gen der Google-Suche steuern lassen. Wann das möglich sein wird, ist jedoch noch unklar.