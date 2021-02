Dunkler Modus für die Websuche: Google startet A/B-Test für Dark-Mode

Google testet jetzt wieder die Darstellung seiner Suchmaschine und der Suchergebnisse auf dem Desktop in einem neuen "Dunklen Modus". Das neue "Dark Theme" soll offenbar in näherer Zukunft ausgerollt werden. Die Darstellung orientiert sich dabei an den Systemeinstellungen.

Wie 9to5Google berichtet, arbeitet Google aktiv daran, einen vollständigen Dark-Mode auch für seine Desktop-Suche anzubieten. Derzeit läuft ein neuer A/B-Test, bei dem einige Nutzer bei entsprechenden Einstellungen auf ihrem Endgerät die Desktop-Suchmaschine von Google in einem neuen "Dark Theme" angezeigt bekommen.Wer Googles US-Version derzeit in einem Inkognito-Fenster öffnet, kann mit etwas Glück bereits jetzt einen Blick auf die "schwarze" Version der Suchmaschine werfen. Vermutlich setzt dies aber voraus, dass man auch mit einer US-IP-Adresse unterwegs ist. Gehört man zu den Auserwählten, bekommt man eine Box angezeigt, in der Google den Nutzer darauf hinweist, dass "Das Dark-Theme jetzt verfügbar" ist. Über eine Verknüpfung kann man dann schnell und einfach die neue Einstellung aktivieren.In den Sucheinstellungen bietet Google dann die Möglichkeit, den Dunklen Modus immer dann zu aktivieren, wenn man auch bei dem jeweiligen Betriebssystem ein dunkles Design aktiviert hat. Normalerweise bieten die meisten Web-Dienste einen Dark-Mode unabhängig vom jeweiligen System-Design an, so dass Google zumindest in dieser Hinsicht eine ungewöhnlichen Weg geht.An Layout und Design der Suchergebnisse und der Eingabeseite hat sich abgesehen von der Verwendung dunkler Töne offenbar nichts geändert. So wurden die Schriften und die Symbole zwar für einen dunklen Hintergrund angepasst, funktionelle Änderungen sind in den aktuellen Tests aber angeblich nicht zu sehen.Noch funktioniert der Dark-Mode nicht zuverlässig und dauerhaft und ist in seinem Umfang noch nicht vollständig. Wann und ob Google die dunkle Darstellung generell und auch bei der deutschen Desktop-Version seiner Suchmaschine einführt, ist natürlich noch immer unklar.