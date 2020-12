Avira erneut verkauft: Sicherheitsspezialist NortonLifeLock übernimmt

Anfang des Jahres überraschte Avira , der wohl bekannteste Anbieter von Antiviren-Software in Deutschland, mit dem Verkauf an eine Invest­ment­gruppe aus Bahrain. Nun gibt es wieder eine Übernahme: Der US-Kon­zern NortonLifeLock übernimmt Avira.

Avira gehört jetzt zur Norton-Familie

Das ist eine wirklich überraschende Entwicklung in diesem Jahr für das deutsche Antiviren-Urgestein Avira. Erst vor rund acht Monaten war Avira zum Preis von 180 Millionen Dollar verkauft wurden, nun zahlt NortonLifeLock das Doppelte und bündelt damit ab sofort das Sicherheits-KnowHow der beiden Unternehmen.Wie das Online-Magazin Techcrunch schreibt, ist der Deal der jüngste in einer Reihe von Konsolidierungen und Eigentumsverschiebungen in beiden Unternehmen: NortonLifeLock wurde erst im vergangenen Jahr als eigenständiges Unternehmen gegründet, nachdem Symantec den Bereich Unternehmenssicherheit für fast 11 Milliarden Dollar von Broadcom übernommen hat. NortonLifeLock ist heute selbst ein börsennotiertes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von etwa 11,5 Milliarden Dollar."Ich freue mich, Avira in der Norton-Familie willkommen zu heißen", erklärte Vincent Pilette, CEO von NortonLifeLock bei der Bekanntgabe des Deals . "Die Übernahme von Avira er­wei­tert unser Portfolio um ein wachsendes Unternehmen, beschleunigt unser inter­na­ti­onales Wachstum und erweitert unser Go-to-Market-Modell um eine führende Freemium-Lösung. Kulturell passen wir hervorragend zusammen. Wir konzentrieren uns unermüdlich darauf, unseren Kunden innovative Produkte zu liefern, und wir denken immer zuerst an den Kunden. Wir können es kaum erwarten, mit Avira anzufangen".Nach dem Abschluss der Vereinbarung - der für das vierte Quartal 2021 vorgesehen ist - werden Avira-CEO Travis Witteveen und Avira-CTO Matthias Ollig dem Führungsteam von NortonLifeLock beitreten.