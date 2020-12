Neue 20H2-ISO-Datei steht zur Verfügung, noch mit Inplace Update-Bug

Microsoft hatte vor Kurzem ein Update außer der Reihe für die aktuelle Windows 10 Version 20H2 veröffentlicht. Nun ist das dazugehörige Build auch bei Techbench angekommen - wer sich die 20H2-ISO herunterladen möchte, bekommt ab sofort die Version 19042.631.

ISO hat noch den Inplace Update-Bug

Media Creation Tool - Windows 10 ISO-Datei herunterladen

Alle Fragen umfassend beantwortet

Damit bekommt man nun, auch wenn man Windows 10 20H2 "frisch" mit der ISO-Datei installieren möchte, schon die wichtigsten Sicherheitsupdates und den neuesten Stand für das Update gleich mit ausgeliefert. Die ISOs werden nun unregelmäßig auf den neuesten Stand gebracht und sind jetzt neu im Support-Bereich der Microsoft-Website zu finden.Auf der Seite lassen sich die jeweils aktuellsten Datenträgerabbilder (ISO-Dateien) herunterladen, welche zum Installieren und erneuten Installieren von Windows 10 verwendet werden können.Das Datenträgerabbild kann auch zum Erstellen eines Installationsmediums (USB-Laufwerk oder DVD) verwendet werden. Die Links, die von Microsoft für euch individuell erstellt werden, sind jeweils 24 Stunden gültig. Wenn das Windows-Team Updates bereit stellt, werden die Änderungen aber nicht automatisch mit übernommen. Die Builds, die sich als ISO beziehen lassen, sind daher häufig etwas "hinterher", was Sicherheitsupdates und Fehlerbehebungen angeht.Auch bei dem neuen ISO-Paket gibt es bereit eine neuere Version, denn Microsoft arbeitet derzeit an einem weiteren Bug, der die sogenannte Inplace Update-Installation stören kann. Die Version, die nun als ISO-Datei bezogen werden kann, wurde Mitte November als KB4586853 veröffentlicht. Es handelt sich um ein sogenanntes "Out-of-Band"-Update, also um eine Aktualisierung, die außer der Reihe für wichtige Fehlerbehebungen herausgegeben wurde.