HBO Max gibt bekannt, wann man nach Europa expandieren wird

Vergangene Nacht gab es die spektakuläre Ankündigung von Warner­Media, nächstes Jahr ausnahmslos alle neuen Filme sowohl im Kino also auch per Streaming zu starten. Die Plattform der Wahl ist HBO Max und nun ist bekannt, ob und wann der Streaming-Dienst zu uns kommt.

Die ganze Welt ist das Ziel

Die Ankündigung von Warner Bros. bzw. dessen Mutterkonzern WarnerMedia, dass das "Versuchskaninchen" Wonder Woman 1984 kein einmaliges ist, sondern auf das gesamte nächste Jahr und insgesamt 17 Neustarts von Filmen ausgedehnt wird, darf kann man ruhig als schweres Branchebeben bezeichnen.Bislang war aber nicht klar, wie weit bzw. direkt die Schockwellen dieser Entscheidung zu spüren sind. Denn bisher ist HBO Max nur in den USA verfügbar und hat dort bisher einen eher mäßigen Start hingelegt. Dies Frage hat Warner aber mittlerweile beantwortet, denn das Unternehmen hat bekannt gegeben, wie es mit HBO Max weitergeht und was man international plant.In einer Mitteilung (via Caschy ) heißt es, dass Andy Forssell, Chef von HBO Max Global, auf der Konferenz Web Summit bestätigt hat, dass der Streaming-Dienst in der zweiten Jahreshälfte von 2021 in Lateinamerika und Europa starten wird. "Bis zum Ende des Jahres werden beide Regionen sehr aktiv sein", sagte Forssell.Dass irgendwann einmal auch der deutschsprachige Raum in den Genuss von HBO Max kommen wird, steht außer Frage. Denn Forssell sagte, dass es das langfristige Ziel sei, in 190 Ländern der Welt verfügbar zu sein. Das Wann ist aber eine andere Frage: "Es geht nur darum, wie schnell wir das erreichen können."Wann Deutschland, Österreich und die Schweiz an der Reihe sind, ist also nicht klar. Und man sollte wohl auch nicht davon ausgehen, dass es HBO Max hier bereits nächstes Jahr zu sehen gibt. Denn als erstes werden sicherlich jene Länder dran sein, in den HBO bereits aktiv ist, also Spanien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Portugal.