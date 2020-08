Neue Gerüchte zum Start von HBO Max in Europa und Ärger für Sky

Schon seit dem Frühjahr kam immer wieder die Frage auf, wann der Mediengigant HBO sein Engagement auch in Europa ausbauen wird. Nun scheint klar zu sein, dass der Streamingdienst HBO Max international ausgebaut wird - und zwar schon bald.

Das bedeutet Ärger für Sky

Dazu dürfte dann auch der Start in Deutschland gehören. Das berichtet das Online-Magazin Mobiflip und bezieht sich dabei auf die Entscheidungen, die der HBO-Inhaber WarnerMedia beschlossen hat. Streaming bringt Geld, und zwar in Zeiten der Coronakrise ebenso, wenn sich sogar mehr als je zuvor. Bisher hatte sich HBO allerdings außerhalb der USA aus das Lizenzgeschäft konzentriert und die selbstproduzierten Serien-Hits der letzten Jahre wie Game of Thrones, The Walking Dead und Westworld an die verschiedenen Partner weltweit zu Geld gemacht.Nun sollen die Umsätze ohne Umwege fließen, zudem sitzt dem WarnerMedia-Konzern der Erfolg von Netflix im Nacken: Der Streaming-Dienst HBL Max soll auch nach Europa und damit auch nach Deutschland kommen, das war von Anfang an klar, doch man hatte angekündigt, sich Zeit zu lassen. Es hieß noch Anfang des Jahres, dass man 2025 für den internationalen Start anpeile. Doch jetzt soll alles sehr viel schneller gehen. Die Planungen laufen auf Hochtouren heißt es, aber noch gibt es keine offiziellen Informationen. Wann HBO Max an den Start geht ist noch unklar.Das Ganze bringt aber auch große Unruhe auf dem Markt, denn HBO ist derzeit durch zahlreiche Eigen-Produktionen groß im Geschäft, die an andere Dienste lizenziert werden. So steht nun die Frage im Raum, was zum Beispiel aus dem Angebot von Sky wird - dort sind in Deutschland viele der exklusiven HBO-Serien zu sehen. Serien für einen Markt selbst anzubieten und zu lizenzieren ergibt wenig Sinn, daher rechnet man nun damit, dass Sky in den Plänen den Kürzeren ziehen wird.HBO Max startet Ende Mai 2020 in den USA und kam damit genau in die Hochzeit der Coronakrise. Im Angebotsmix sind viele Filmklassiker und dazu insgesamt sechs neue Serien-Eigenproduktionen. Der Start in Europa soll nun forciert werden, soll aber erst für kommendes Jahr möglich sein. Das könnte genau mit dem Lizenz-Geschäft zu tun haben.