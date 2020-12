Regisseur Christopher Nolan wettert gegen Streaming-Dienst HBO Max

Es ist alles andere als ein Geheimnis, dass Christopher Nolan das Kino liebt wie kein Zweiter und bereits in Vergangenheit hat er sich kritisch zu Netflix geäußert bzw. über den Streaming-Dienst geschimpft . Doch nun hat Nolan ein neues Hassobjekt, nämlich HBO Max.

"Schlechtester Streaming-Dienst"

Der Regisseur von Filmen wie Dunkirk, Interstellar und der Batman-Trilogie ist der größte Fürsprecher von Kinos und ihren großen Leinwänden, das sieht man auch an der Bildgewalt der zuvor genannten Streifen. Das ging sogar so weit, dass sein letzter Film Tenet als der einzige potenzielle Blockbuster gilt, der einen Kinostart während der Pandemie gewagt hat - und verlor. Denn Tenet floppte.Es ist also wenig überraschend, dass Nolan die jüngste Ankündigung von Warner Bros., alle Filme parallel und zeitgleich (aber nur einen Monat lang) zum Kino auch auf dem Streaming-Dienst HBO Max zu veröffentlichen, mehr als kritisch sieht. Die Entscheidung des Filmstudios und Medienkonzerns WarnerMedia gilt schließlich als riesiger Sargnagel für das Kino und die meisten Experten rechnen damit, dass sich die Branche dadurch nachhaltig ändern wird.Wie The Hollywood Reporter berichtet, sagte Nolan dazu: "Einige der größten Filmemacher und wichtigsten Filmstars unserer Branche gingen in der Nacht davor zu Bett, weil sie dachten, sie würden für das großartigste Filmstudio arbeiten, und wachten auf, um zu erfahren, dass sie für den schlechtesten Streaming-Dienst arbeiten."Der Ärger Nolans ist durchaus erklärbar, denn er ist direkt betroffen. Denn seit Insomnia sind alle seine Filme in Zusammenarbeit mit Warner Bros. entstanden. "Warner Bros. hatte eine unglaubliche Maschine, um die Arbeiten eines Filmemachers überall, sowohl im Kino als auch zu Hause, herauszubringen, und sie zerstören sie in diesem Moment. Sie verstehen nicht einmal, was sie verlieren. Ihre Entscheidung ergibt wirtschaftlich keinen Sinn", so Nolan weiter.