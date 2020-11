PlayStation 5: Neues Firmware-Update verbessert System-Stabilität

Sony hat bereits kurz nach dem Start der PlayStation 5 in den USA und Japan der System-Software ein erstes Update spendiert, nun ist es ein wei­te­res Mal soweit. Die auf Versionsnummer 20.02-02.26-00 ak­tu­a­li­sier­te Firmware soll vor allem die System-Stabilität ansprechen, so Sony.

PS5-System-Update 20.02-02.26-00

Es wurde ein Problem behoben, bei dem installierte Disc-Versionen von Spielen manchmal gelöscht wurden.

Es wurde ein Problem behoben, durch das der PS5 Wireless-Controller im Ruhemodus nicht aufgeladen wurde, wenn er über das USB-Kabel, das bei einigen PS5-Konsolen im Lieferumfang enthalten ist, an den USB-Typ-A-Anschluss auf der Vorderseite der PS5 angeschlossen war.

Alle Glücklichen, die zum Launch oder kurz danach eine PlayStation 5 ergattern konnten, verfolgen sicherlich auch die Berichte über Bugs und sonstige Fehler, so mancher kämpft möglicherweise auch selbst damit. Die meisten Probleme kann man aber wohl in die Kategorie Kinderkrankheiten einordnen und das gilt nicht nur für die PS5, auch die Xbox Series X ist von kleineren und größeren Anfangsproblemen betroffen.Sony hat nun System Update 20.02-02.26-00 bereitgestellt und wie bereits bei der Aktu­a­li­sie­rung von vergangener Woche ist nicht in vollem Umfang klar, was angesprochen wird. Denn bereits beim Update 20.02-02.25.00 hieß es schlicht (in der Benachrichtigung auf der Konsole): "Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung."Auch bei der Größe des Updates gibt es ein Déjà-vu, denn es ist 886 Megabyte groß - das ist exakt dieselbe Größe wie beim Update davor. Es ist also anzunehmen, dass sich die beiden Patches bzw. neuen Firmware-Versionen nicht fundamental voneinander unterscheiden. Auf der PlayStation-Support-Webseite werden aber mittlerweile weitere Details erwähnt:In Version 20.02-02.25.00 wurde wie erwähnt die Systemleistung allgemein verbessert, dazu gab es einen Fix für einen Bug, bei dem Benutzer keine Spiele herunterladen konnten, weil nur die Option "In Warteschlange zum Herunterladen" oder "Details anzeigen" angezeigt wurde.