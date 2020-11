PlayStation-Chef: Komplett neue Spiele-Marken sind "sehr riskant"

Seit kurzem sind die beiden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X verfügbar und als großer Sony-Vorteil gilt, dass die Japaner das stärkere Line-Up an Exklusivtiteln haben. Allzu viele neue Marken sollten sich PS5-Spieler jeodch nicht erwarten, denn die sind laut Jim Ryan ein Risiko.

Neue Marken brauchen mehr Aufmerksamkeit

Der Chef der PlayStation-Sparte Jim Ryan ist dieser Tage ein gerne gesehener Interview-Partner, schließlich ist die neue Konsole seit einigen Tagen offiziell erhältlich. Und der CEO von Sony Interactive Entertainment wird dabei natürlich nicht nur auf die Hardware angesprochen, sondern auch auf die Software. Im Interview mit GQ sprach Ryan unter anderem über exklusive Spiele und Marken.Dabei dämpfte er mögliche Hoffnungen von PlayStation-Fans, dass es allzu oft neue Ideen und Marken geben wird. Denn das sei "sehr riskant", weil mit so einer Veröffentlichung massive Kosten verbunden sind. Ryan erklärt: "Wir haben im Laufe der PS4-Generation viel organisch investiert, mehr als den Leuten bewusst ist." So habe man Spider-Man-Macher Insomniac Games übernommen und hat bereits in Vergangenheit "großartige Spiele" gemacht - und das will man natürlich fortsetzen."Die Sache mit diesen Blockbuster-Spielen ist, dass sie eine Box-Office-artige Veröffentlichung brauchen. Die Herstellung dieser Spiele kostet heutzutage mehr als 100 Millionen Dollar, und um das tun zu können und eine neue IP auf den Markt zu bringen - was eine sehr riskante Sache ist, und das haben wir bei der PS4-Generation vier Mal getan - braucht man eine Box-Office-Version."Interessant ist, dass während der gesamten Lebenszeit der PlayStation 4 gerade einmal vier Mal etwas Neues auf den Markt gebracht wurde. Angesichts von Hits wie Ghost of Tsushima oder Horizon: Zero Dawn kann man aber auch feststellen, dass dieses Risiko absolut aufgegangen ist.Laut Ryan investiert Sony sehr viel Zeit, zu überlegen, wie man die Balance zwischen altbewährten Marken wie God Of War oder Uncharted und neuen Spielereihen, die "Leben in die Bude bringen", hält.