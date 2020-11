Demon's Souls - Launch-Trailer zum Remake für die PlayStation 5

Zumindest in Japan und in den USA ist die PlayStation 5 ab heute erhältlich. Einer der Launch-Titel der Konsole ist Demon's Souls, ein Remake des gleichnamigen Klassikers für die PS3. Zum Start zeigt Sony einen stimmungsvollen Trailer zum Rollenspiel.Demon's Souls wurde vom Studio Bluepoint Games aufwendig für die PlayStation 5 überarbeitet und sieht auf der neuen Konsole nun deutlich schöner aus. Spieler haben dabei die Wahl, ob sie in 4K bei 30 fps oder lieber in dynamischem 4K bei 60 fps spielen möchten. Auch die Kameraperspektive wurde optimiert und liefert nun einen leicht veränderten Blick auf das Geschehen.Zwar versprechen die Entwickler kleinere Anpassungen an den Spielmechaniken um Demon's Souls etwas zugänglicher zu machen, allerdings soll sich am grundlegenden Gameplay nichts ändern - was auch für den recht hohen Schwierigkeitsgrad gilt. Dank der deutlich reduzierten Ladezeiten auf der PS5 sollte der Tod des Helden nun aber für deutlich weniger Frust sorgen, als dies noch auf der PS3 der Fall war.