Bericht: Apple verlegt iPad- und MacBook-Produktion bald nach Vietnam

Apple verlegt angeblich einen Teil seiner iPad- und MacBook-Fertigung von China nach Vietnam. Der Start der dortigen Produktion soll bereits im ersten Halbjahr 2021 er­fol­gen.

Genauer Umfang des Projektes noch nicht bekannt

Foxconn investiert 270 Mio. in Vietnam

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll Apple seinen Fertigungspartner Foxconn angewiesen haben, einen Teil der iPad- und MacBook-Produktion von China nach Vietnam zu verlegen. Beim neuen Standort handelt es sich laut Reuters um das Foxconn-Werk im nord­öst­lich gelegenen Bac Giang. Als Grund für die Verlegung wird der an­hal­ten­de Han­dels­krieg zwischen den USA und China angeführt.Dem Bericht ist weder zu entnehmen exakt welche iPad- oder MacBook-Modelle in Vietnam gefertigt werden sollen noch wie groß der aus China abgezogene Anteil an Apples ge­sam­ten Fertigungsvolumen sein wird. Allerdings wären es nicht die ersten Apple-Produkte, die in Vietnam produziert werden: Seit einigen Monaten lassen die Kalifornier sowohl AirPods als auch AirPods Pro im südostasiatischen Land fertigen. Ebenfalls nutzt der US-Konzern be­reits seit längerem Indien als Standort für die Produktion einiger iPhone-Modelle Bekräftigt wird der Bericht zusätzlich von einer Meldung der renommierten japanischen Fi­nanz­zei­tung Nikkei , der zu Folge Foxconn eine Investition in Höhe von 270 Millionen Dollar in Vietnam plant, um dort seine Pro­duk­tions­ka­pa­zi­tä­ten aus­zu­wei­ten. Angeblich soll das taiwanesische Un­ter­neh­men mehr als 30 Prozent seines Fer­ti­gungs­vo­lu­mens aus China abziehen. Erst vor kur­zem begann Foxconn mit der Produktion von Liquid Crystal Displays (LCDs) in seinen vi­et­na­me­sisch­en Werken.Gut möglich erscheint somit auch, dass in Bac Giang schon bald die den Gerüchten zu Folge 2021 kommenden neu designten MacBook-Modelle mit Apple Silicon sowie neue iPads mit OLED-Display gefertigt werden.