Ultra-schwarzes MacBook: Apple patentiert spezielle Gehäuse-Färbung

Schwarz ist derzeit Trendfarbe, darunter auch im Bereich der Technik. So bringt Microsoft seine Surface-Modelle inzwischen vermehrt neben Silber­grau auch in Schwarz auf den Markt. Apple hat sich jetzt ein Patent gesi­chert, mit dem man ein möglichst schwarzes MacBook ermöglichen will.

Möglichst reflektionsarme Beschichtung

USPTO

Wie PatentlyApple berichtet, hat Apple jüngst ein neues Patent zugesprochen bekommen, in dem man beschreibt, wie die Gehäuse von mobilen Endgeräten wie etwa Laptops mit einer speziellen Ätzung bearbeitet werden sollen, um sie dann in diversen Farben zu eloxieren. Allerdings will Apple laut dem Patent eine besondere Art der Bearbeitung vornehmen, damit die Oberfläche möglichst viel Licht schluckt.Apples Patent sieht unter anderem vor, dass die Oberflächen der Gehäuse durch die Ätzung ein "wahres Schwarz" erreichen sollen, wobei möglichst wenig Licht reflektiert wird. Dazu will man die Struktur der Oberflächen so verändern, dass das Licht möglichst breit gestreut wird und für das Auge des Betrachters kaum noch wahrnehmbar ist.Dazu ist auch eine spezielle Farbe vorgesehen, deren Partikel in die Poren der eloxierten Oberfläche eingebracht werden sollen. Unter anderem will man so dafür sorgen, dass bestimmte Merkmale der so bearbeiteten Oberflächen vom Auge des Betrachters nicht mehr wahrgenommen werden können.Ob das von Apple erworbene Patent nun tatsächlich zur Einführung von "mattschwarzen" MacBooks mit ultradunkler Oberfläche führen wird, ist natürlich alles andere als sicher. Wie bei Patenten üblich, bedeutet dies nämlich nicht, dass auch kommerzielle Produkte geplant sind. Fraglich ist auch, wie gut die mit Apples patentierter Technologie bearbeiteten Oberflächen gegen Fingerabdrücke gefeit sind.Auf aktuellen Geräten, die als "schwarz" vermarktet werden, tatsächlich aber eigentlich eher ein sehr dunkles Grau auf der Außenhaut tragen, sind Fingerabdrücke nämlich häufig deutlich besser zu sehen als auf anderen, helleren Farbvarianten.