Vorbereitendes Kompatibilitätsupdate für Windows 10 ist da

Microsoft hat nach dem Start der Freigabe des neuen Windows 10 Oktober 2020 Updates nun auch das sogenannte Kompatibilitätsupdate aktualisiert. Details zu den Änderungen stehen allerdings nur begrenzt zur Verfügung.

Dynamisches Update

Auszüge aus dem Support-Dokument

Dieses Update enthält Verbesserungen der Zuverlässigkeit von Windows Update Service-Komponenten in Windows 10, Versionen 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909 und 2004. Möglicherweise werden Schritte unternommen, um Speicherplatz auf Ihrem Gerät freizugeben, wenn Sie nicht über genügend Speicherplatz für die Installation von Windows Updates verfügen.

Dieses Update enthält Dateien und Ressourcen zur Behebung von Problemen, die sich auf die Update-Prozesse in Windows 10 auswirken und möglicherweise die Installation wichtiger Windows-Updates verhindern. Diese Verbesserungen tragen dazu bei, sicherzustellen, dass Updates nahtlos auf Ihrem Gerät installiert werden, und sie tragen dazu bei, die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Geräten zu verbessern, auf denen Windows 10 ausgeführt wird.

Überarbeitet wurde das Kompatibilitätsupdate für alle bisher erschienenen beziehungs­weise derzeit noch unterstützten Windows 10 Versionen. Neu aufgenommen in die Reihe des Kompatibilitätsupdates wurden nun auch die jüngeren Windows 10 Versionen 1903, 1909 und 2004. Weiterführende Informationen zu dem neuen Update sind bei Microsoft nur spärlich zu finden. Im Windows Update Katalog wird zwar auf einen Knowledge Base-Artikel verlinkt, dieser ist allerdings veraltet und nennt die neue Version 20H2 noch gar nicht.Das auch Vorbereitungs-Update genannte Aktualisierungspaket ist laut den Kollegen von Deskmoddder aber schon am 12. und 17. November auf den neuesten Stand gebracht worden. Was Microsoft im Einzelnen geändert hat wurde bisher nicht mitgeteilt. Die Aktuali­sierung erfolgt automatisch über die Windows Update-Funktion. Es ist als dynamisches Update gekennzeichnet. Das Update bringt Ver­besser­ungen zur Vereinfachung der Installation und Wiederherstellung für Windows 10 und wird optional angeboten.