iPhone 12 (Pro): Apple untersucht gravierende Display-Probleme

Aus internen Service-Dokumenten soll hervorgehen, dass Apple die Dis­play-Probleme diverser iPhone 12-Modelle bekannt sind und man an­schei­nend an einer softwareseitigen Lösung arbeitet. Kunden berichten von grün­stichigen und flackernden OLED-Bildschirmen.

Betroffene Nutzer sollen auf ein Software-Update warten

In den MacRumors-Foren und der Apple Support Community ist seit dem Marktstart der neuen iPhone 12 (Pro)-Modelle die Rede von "fehlerhaften" Displays, die mit Bildflackern so­wie grünen oder grauen Lichthöfen zu kämpfen haben. Nun berichten die Kollegen von ei­nem vorliegenden, internen Dokument, das der US-amerikanische Hersteller an seine au­to­ri­sier­ten Service-Providern versendet haben soll. Darin soll Apple den technischen Support in­for­mie­ren, dass Probleme dieser Art bekannt seien und man an einer Lösung arbeitet.Ebenso sollen die Service-Partner angewiesen werden, fehlerhafte Smartphones nicht zu reparieren oder auszutauschen. Stattdessen sollen sie betroffenen Kunden empfehlen, die Augen nach zukünftigen Software-Updates offen zu halten. Apple geht somit bislang davon aus, die Probleme durch zukünftige Aktualisierung von iOS 14 in den Griff zu bekommen. Auch zum Start des iPhone 11 (Pro) bemängelten viele Besitzer ein grünstichiges Display, dessen Probleme mit dem Update auf iOS 13.6.1 einst behoben werden konnten. MacRumors berichtet auf Basis aktueller Nut­zer­be­rich­te, dass die Probleme hinsichtlich des Bildschirm­flackerns und einer unnatürlichen Grau- oder Grünfärbung des Displays vorrangig unter iOS 14.1 und iOS 14.2 auftreten. Vor allem dann, wenn die Helligkeit der OLED-Panels unter 90 Pro­zent sinkt. Bei einer Auto-Helligkeit-Option dürfte das vergleichsweise oft der Fall sein. Zu­dem sollen die Probleme nicht permanent, sondern nur zeitweilig auftreten und nach kur­zer Nutzungszeit wieder ver­schwin­den.Sobald Apple ein passendes iOS-Update für die neuen iPhone 12 (Pro)-Modelle verteilt, wer­den wir euch umfassend informieren. In unserem Apple Special halten wir euch da­hin­ge­hend stetig auf dem Laufenden.