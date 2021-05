Apple HomePod startet native Unterstützung für Deezer-Musikstreaming

Apple baut die Unterstützung weiterer Streamingdienste, die nativ auf dem HomePod und HomePod mini genutzt werden können weiter aus. Ab sofort können auch Deezer-Abonnenten "Hey, Siri"-Befehle verwenden, um ihre Lieblingsmusik abzurufen.

Was geht und was nicht

Satte 50% Rabatt über zwei Jahre bei Deezer Premium

Apple

Das berichtet das Online-Magazin AppleInsider . Um Deezer auf dem HomePod oder HomePod mini nutzen zu können, müssen Nutzer ein aktives, kostenpflichtiges Abonnement bei Deezer haben, die App herunterladen und ihr Konto mit dem HomePod verbinden. Mit der kostenlosen Variante funktioniert es nicht.Einmal eingerichtet, startet man dann Musik aus der Deezer-Bibliothek zum Beispiel mit "Hey Siri, spiel meinen Flow", um einen Mix aus Titeln zu hören, die man bereits zuvor gehört hat. Im "Flow" kommen auch vorgeschlagene Titel, basierend auf bereits gespielte Vorlieben, mit in die Playlists. Ansonsten kann man natürlich auch Lieder direkt starten. Dabei gibt es noch zwei Möglichkeiten. Man kann sich Deezer jetzt als Standard-Musikdienst einstellen. Ansonsten sagt man einfach beim Siri-Befehl noch "auf Deezer" am Ende des Sprachbefehls, damit Siri den richtigen Dienst aufruft.Neben der Abspielfunktion unterstützt Apple jetzt für Deezer auch Suchen nach bestimmten Songs, Künstlern, Alben, Favoriten oder Wiedergabelisten. Außerdem lässt sich mit dem Sprachbefehl "Gefällt mir", beziehungsweise " Gefällt mir nicht " eine Wertung abgeben, sodass der Algorithmus angepasst wird. Auch die Befehle "Wiederholen" und "Shuffle" werden laut AppleInsider bereits unterstützt. Deezer-HiFi-Abonnenten können ihren HomePod auch nutzen, um Titel in High Fidelity zu hören.Zum Start unterstützt Apple mit Deezer aber noch keine Podcasts oder Hörbücher. Auch Live-Radio-Inhalte können derzeit noch nicht abgespielt werden. Deezer für HomePod und HomePod mini ist in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, Mexiko, Spanien, Australien und den USA verfügbar.