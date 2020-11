Sehr cool: AMD Ryzen 9 5950X erreicht mit Flüssigstickstoff 6,362 GHz

Im Mainstream-Desktopmarkt führt in Sachen Leistung nichts an AMDs Ryzen 9 5950X vorbei - ob im Single- oder Multicore-Bereich. Jetzt hat ein Overclocker gezeigt, was wirklich in dem Spitzen-Chip steckt. Mit Flüssigstickstoff wurden alle 16 Kerne stabil auf 6,362 GHz gebracht.