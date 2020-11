Radeon RX 6000: Drittanbieterkarten kommen laut AMD in acht Wochen

AMD versichert in einem Gespräch mit Hardware Unboxed die Ver­füg­bar­keit von Custom Designs vom Typ Radeon RX 6800 und RX 6800 XT in nah­er Zukunft. Momentan gestaltet sich die Liefersituation der neu­en Gra­fik­kar­tengeneration äußerst schwierig.

Preisanstieg so gut wie sicher

Liefersituation äußerst prekär

Nachdem sowohl Nvidia als auch AMD zum Start der neuen Grafikkarten-Generation einen miserablen Auftakt in Sachen Lieferung und Verfügbarkeit hinlegten und nicht an­näh­ernd aus­rei­chen­de Stückzahlen bereitstellen konnten, gibt es nun aus dem AMD-Lager erste po­si­ti­ve Nachrichten zu vermelden: Wie die Technik-Insider Steve Walton und Tim Schiesser von Hardware Unboxed in einem persönlichen Gespräch mit AMD erfahren haben, rechne das US-Unternehmen in den kommenden vier bis acht Wochen mit der Verfügbarkeit von Custom Designs vom Typ Radeon RX 6800 und RX 6800 XT zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP).Die Preise der "Add-in-Boards (AIB-Cards)" genannten Custom-Design-Grafikkarten sollen sich dabei auf den unverbindlichen Verkaufspreis von 579 Dollar für die RX 6800 be­zie­hungs­wei­se 649 Dollar für die RX 6800 XT belaufen. Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass AIB-Part­ner wie Asus, Gigabyte, PowerColor oder Sapphire bei ihren Custom Designs einen höheren UVP veranschlagen werden.Bisher sind diese, mit AMDs neuem Navi-21-Chip ausgestatteten Custom Designs kaum oder nur stark überteuert im Handel verfügbar. Der dänische Onlineshop Proshop gewährte vor kur­zem einen um­fas­sen­den Einblick bezüglich der Verfügbarkeit der Next-Gen-Grafikkarten, wobei ersichtlich wur­de, dass AMD mit der Lie­fer­ung der Ra­de­on-RX-6800-Serie sogar noch mehr Probleme als ihr Ri­va­le Nvidia mit der GeForce-RTX-3000-Reihe hat.Im Verlaufe des YouTube-Videos , in welchem über das Gespräch mit AMD berichtet wird, beschäftigen sich Walton und Schiesser des Weiteren im Detail mit dem Thema UVP und dem "unglücklichen" Verkaufsstart der neuen Grafikkarten-Generation.