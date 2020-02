iPhone 12 Flip: Konzept zu faltbarem Apple-Gerät begeistert das Netz

Bis Apple auf den aktuellen Trend der faltbaren Geräte aufspringt, wird es erfahrungsgemäß noch etwas dauern. Jetzt ist im Netz ein Konzept aufgetaucht, dass Freunde der Idee eines faltbaren iPhones ins Schwärm­en bringt. Es zeigt wie ein "iPhone Flip" aussehen könnte.

So stellt sich ein 3D-Artist das faltbare iPhone vor

Mit faltbaren Smartphones versuchen viele Hersteller aktuell ihre Innovationskraft unter Beweis zu stellen. Die Technologie bringt im Vergleich mit aktuellen Smartphone-Standards aber auch einige Nachteile wie eine deutlich reduzierte Robustheit mit sich bringt. Und dann bleibt da auch immer die Frage nach dem wirklichen Nutzen. Eines ist aber unbestreitbar: Falt-Smartphones umgibt der Charme der eindrucksvollen Zukunftstechnologie, die nach Jahren der Prototypen zumindest ein Stück weit im Alltag anzukommen scheint. Da wundert es nicht, dass ein Video zu einem faltbaren iPhone im Netz für Begeisterung sorgt.Zu verdanken ist der Ausblick auf das inoffizielle iPhone-Konzept dem kasachischen 3D-Künstler Iskander Utebayev, der unter dem Namen bat.not.bad auf Instagram schon zuvor mit anderen Technologie-Konzepten auf sich aufmerksam gemacht hat. Unter der Überschrift "Meine Vision für das iPhone 12 Flip" liefert der Künstler einen kurzen Clip, der ein faltbares iPhone zeigt. In einem Tag konnte das Video über 750.000 Abrufe und 2.300 Kommentare verzeichnen.Utebayev lehnt sich dabei bei seinem Konzept sehr weit aus dem Fenster - schließlich handelt es sich hierbei um seine Wunschidee für ein Falt-iPhone und nicht um eine realistische Darstellung. Das gezeigte Gerät fällt sehr dünn aus, ist aber in seiner prinzipiellen Gestaltung nicht unvorstellbar. Aufgeklappt zeigt sich die übliche Apple-Homescreen, zugeklappt stellt sich der Künstler ein großes Außendisplay vor.Bleibt natürlich die Fragen: Wann kann man damit rechnen, dass Apple ein Falt-iPhone vorstellt? Anfang des Monats konnten wir darüber berichten, dass man sich bei dem Unternehmen zumindest in der Grundlagenforschung schon mit der Idee beschäftigt und entsprechende Patente eingereicht hat. Analysten von UBS sagen aktuell voraus, dass wohl nicht vor 2021 mit entsprechenden Geräten zu rechnen ist.