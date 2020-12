Modellflut erwartet: 2021 wird Jahr der Smartphones mit Falt-Display

Das kommende Jahr wird wohl das "Jahr der Smartphones mit faltbarem Display". Nachdem mit Huawei und Samsung bisher nur zwei Hersteller Geräte mit faltbaren Bildschirmen anbieten, sollen diese angeblich 2021 in größerer Zahl erscheinen.

Oppo, Vivo, Xiaomi und sogar Google ziehen angeblich nach

Wie Ross Young, Analyst und Marktbeobachter bei Display Supply Chain Consultants, über Twitter verlauten ließ , dürfte die zweite Jahreshälfte 2021 für viele Hersteller in Sachen Falt-Displays bei Smartphones ein paar vielbeschäftigte Monate mit sich bringen. Angeblich planen neben Huawei und Samsung diverse weitere Anbieter entsprechende Geräte.Konkret spricht Young von der Einführung von mindestens drei neuen Smartphones mit faltbarem Display von Samsung, wobei auch eine Art Galaxy Z Flip Lite geplant sein soll, das deutlich günstiger zu haben sein soll als seine Vorgänger. Darüber hinaus hat angeblich auch Oppo Smartphones mit faltbarem Display in der Entwicklung.Auch bei Vivo und Xiaomi arbeitet man laut Young unter Hochdruck an ersten Smartphones mit faltbarem Display. Ganze vier Modelle sollen die chinesischen Hersteller planen. Alle von ihm erwähnten Geräte sind angeblich für eine Einführung im nächsten Jahr vorgesehen, wobei sich an den Plänen der Hersteller noch etwas ändern kann. In Youngs Angaben gibt es ein paar höchst interessante weitere Details.So spricht der Analyst davon, dass mit Google sogar der Konzern hinter dem kommerziellen Erfolg von Android, erstmals ein Smartphone mit faltbarem Display auf den Markt bringen will. Mit einem solchen Gerät würde Google erstmals in den Bereich von sehr ungewöhnlichen Formfaktoren vorstoßen, dürfte aber schon allein aus seinem eigenen Interesse heraus dadurch diverse Verbesserungen für die Verwendung von Android auf Smartphones mit Falt-Display vornehmen.Ein weiteres Detail ist, dass LG sich nach Angaben von Ross nicht mit faltbaren, sondern primär mit rollbaren Displays in Smartphones beschäftigt. Der koreanische Samsung-Konkurrent will damit angeblich alternative Formfaktoren erkunden und diese kommerzialisieren.