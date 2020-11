Große Windows-Ransomware ist jetzt auch auf Linux portiert worden

Das Erschließen neuer Zielgruppen gehört auch bei den Betreibern von Ransomware zur wichtigen Basis des Geschäfts. Eine der wichtigsten Plattformen, auf der Erpressungs-Trojaner für Windows-Systeme entwickelt werden, ist nun auf Linux portiert worden.

Wichtige Ziele unter Linux

Es geht dabei um RansomEXX, eine Code-Basis für Ransomware, die noch relativ neu ist, wie aus einem Bericht des US-Magazins ZDNet hervorgeht. Die Sicherheits-Forscher kennen sie erst seit Juni. Seitdem ließen sich aber bereits mehrere ziemlich gezielte Attacken auf den Schadcode zurückführen: Opfer wurden unter anderem das texanische Verkehrsministerium, der Imaging-Konzern Konica Minolta oder auch die brasilianische Justiz.Unter Sicherheitsforschern ordnet man die Betreiber der RansomEXX-Plattform daher als so genannte Big-Game-Hunter ein. Dabei handelt es sich um Gruppen, die es auf Ziele abgesehen haben, von denen man gleich größere Summen erpressen kann. Dem stehen Kriminelle gegenüber, die eher auf eine große Zahl kleinerer Opfer setzen - von diesen werden in der Regel private User angegriffen.Dass vor allem erstere sich nun auch in Richtung Linux orientieren, lässt sich gut nachvollziehen. Denn wichtige Anwendungen und Daten im Unternehmensbereich finden sich meist auf Linux-Servern. Diese sind zwar schwerer anzugreifen als der klassische Büro-PC, doch sind die Ziele auch deutlich lukrativer, da die Erpresser hier wesentlich mehr Druck aufbauen können.Die Linux-Variante von RansomEXX wird derzeit von mehreren Security-Teams analysiert. Der beste Schutz besteht allerdings darin, grundsätzlich für eine Absicherung des Firmennetzwerkes zu sorgen - denn es zeigt sich immer wieder, dass gerade die großen Ransomware-Attacken nie aus dem Nichts kommen, sondern die Angreifer in der Regel bereits einen Fuß in der Tür hatten. Ob es bereits konkrete Attacken mit der neuen Plattform gab, ist derzeit noch nicht bekannt.