Maze: Eine der heftigsten Ransomware-Gruppen verkündet Auflösung

Eine der aktivsten Gruppen aus dem Ransomware-Bereich hat ihre Auflösung verkündet. Zukünftig soll es keine weiteren Kampagnen durch "Maze" mehr geben. Das berichtete das US-Magazin TechCrunch unter Berufung auf eine Stellungnahme der Gruppe.

Kein Grund zur Freude

Maze gehörte bereits zur neueren Generation der Ransomware-Betreiber. Diese setzen bereits nicht mehr darauf, klassisch die PCs möglichst vieler Nutzer zu verschlüsseln und dann Lösegeld für die Daten zu verlangen. Stattdessen waren die Malwares darauf ausgelegt, Firmennetze zu infiltrieren und interne Daten an die Gruppenmitglieder zu senden. Diese versuchten dann Geld von den betroffenen Unternehmen zu erpressen, indem sie mit der Veröffentlichung der Informationen drohten.Zu den Opfern gehörten diverse Unternehmen, die in der Öffentlichkeit zwar nicht besonders bekannt sind, die aber gute Geschäfte machen und auch in einer sensiblen Marktsituation agieren und entsprechend auf Vertraulichkeit ihrer Geschäftsgeheimnisse bedacht sind. Dazu gehören beispielsweise die Pharma-Firma ExecuPharm, der Tesla-Zulieferer Visser und das Rüstungsunternehmen Kimchuk.Wenn die Unternehmen die geforderten Summen - hier handelte es sich nicht selten um Millionen-Beträge - nicht zahlten, veröffentlichten die Maze-Leute die erlangten Unterlagen in der Regel auf einer Webseite im Darknet. Dort tauchte nun auch die Stellungnahme auf, nach der die Aktivitäten der Gruppe nun eingestellt werden sollen.Unter Sicherheitsforschern, die die Szene beobachten, hält sich die Freude allerdings in Grenzen. So gibt der Ransomware-Experte Brett Callow zu bedenken, dass man es hier normalerweise nicht mit dem klischeehaften Hacker zu tun hat, der irgendwann genug Geld zusammenhat und das steigende Risiko scheut. Vielmehr handelt es sich bei Maze und Co. um Unternehmungen der organisierten Kriminalität und es ist wahrscheinlicher, dass die Gruppenmitglieder an anderer Stelle neu aktiv werden.