Apple iPhone 12 Mini: Ein erstes Hands-On-Video ist aufgetaucht

Frühzeitig veröffentlicht ein rumänischer YouTuber sein erstes Hands-On-Video zum neuen Apple iPhone 12 Mini. Damit zeigt sich das mit 5,4 Zoll kompakte iOS-Smartphone erstmals abseits von offiziellen Produktvideos in freier Wildbahn im Vergleich zum größeren iPhone 12 (Pro).

Vergleich mit dem Apple iPhone 12 und den Pro-Modellen

George Buhnici

Bis dato fehlt es an passenden Testberichten zum iPhone 12 Mini , die bekanntlich wenige Ta­ge vor dem Verkaufsstart, oder in diesem Fall vor dem Beginn der Vorbestellungen, vor­ran­gig von US-amerikanischen Online-Medien publiziert werden. Das kürzlich veröffentlichte Video des YouTubers George Buhnici ist für Interessenten derzeit somit die einzige An­lauf­stel­le, wenn es um einen ersten Eindruck abseits der Apple-Webseite geht. Ebenso schnell wie das Video veröffentlicht wurde, ist es allerdings auch wieder verschwunden.Während YouTube-Nutzer bereits mit ersten Reuploads des insgesamt 40 Minuten langen Hands-Ons mit dem iPhone 12 Mini starten, konnten sich die Kollegen von The Verge und 9to5Mac einige Screenshots sichern, die den Vergleich zwischen dem 5,4 Zoll großen Mini und dem iPhone 12 (Pro) mit 6,1-Zoll-Display zeigen. Dabei ist das neue Kompakt-Smart­phone nicht nur das kleinste im diesjährigen Flaggschiff-Lineup des Herstellers, sondern mit einem Startpreis von circa 779 Euro auch das preiswerteste.Neben der Größe zeigen sich keine Un­ter­schie­de zwischen dem iPhone 12 Mini und dem nor­ma­len iPhone 12, während den Pro-Modellen Funk­tio­nen wie die Triple-Kamera mit Lidar-Sensor, höhere Display-Helligkeiten und ver­bes­ser­te Foto- sowie Video-Features vor­be­hal­ten sind. Den Apple A14 Bionic-Chip, Mobilfunk via 5G , die MagSafe-Kompatibilität, den Ceramic-Shield-Schutz und das TrueDepth-Kamera-System samt Face ID bietet auch das kleine iPhone 12 Mini. Vorbestellungen werden ab dem 6. November angenommen. Die Auslieferung erfolgt eine Woche später am 13. November.