Apple lädt am 10.11. zum "One more Thing"-Event - das erwartet uns

Apple hat mit dem verheißungsvollen Titel "One more Thing" ein weiteres Event für dieses Jahr angekündigt. Schon in der nächsten Woche, am Dienstag, den 10. November, wird Apple wieder zu einer Online-Keynote einladen und etwas Neues präsentieren.

ARM-Macs, Big Sur und mehr

Apple

Das hat das Unternehmen heute angekündigt. Die Einladung ist nun auf der Apple-Homepage erschienen. Dort wird man dann die Keynote wieder live mitverfolgen können. Das nächste Event startet laut den Angaben am 10. November um 19 Uhr deutscher Zeit. Wie üblich verrät Apple im Vorfeld noch nichts zu den Themen, die uns erwarten werden. Aber das ist auch gar nicht nötig.Von den Ankündigungen der diesjährigen WWDC ist noch einiges "offen" - allen voran der Umstieg von Intel-CPUs auf ARM-Prozessoren und damit verbunden der erste neue Mac auf ARM-Basis. Laut Gerüchteküche wird Apple am Dienstag also zumindest einen neuen Apple-Rechner mit ARM-basierter Apple-Silicon-CPU vorstellen.Zudem wird es auch Zeit, dass Apple das neue macOS Big Sur in der fertigen Version frei gibt. Big Sur ist der nächste große Sprung für Apple. Zum einen ist man nun bei Version 11 angekommen, jetzt wird also der große Wechsel von macOS 10 auf macOS 11 vollzogen. Zudem wird Big Sur schon sowohl für Intel- als auch für Apple-Silicon-Macs zur Verfügung stehen. Demnach wäre das kommende Apple Event ein reines Mac-Event und damit auch eine Besonderheit, denn Apple hatte zuletzt den Fokus auf Dienste und natürlich auf das iPhone gelegt.Es gibt aber noch mehr Gerüchte, was man Neues in Cupertino erarbeitet hat und was nun noch vorgestellt werden könnte. Dazu gehört ein Update für die AirPods. Apples beliebte Kopfhörer sollen angeblich mit den "AirPods Studio" ein Over-Ear-Pendant bekommen. Zudem geistern seit geraumer Zeit die sogenannten AirTags umher : Mit ihnen soll Apple ein eigenes Tracking-Gadget in Arbeit haben.