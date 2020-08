Sony-Aktie auf 19-Jahres-Hoch: PS5 könnte 20-Prozent-Sprung bringen

Mit dem Start der PlayStation 5 wird für Sony ein wahrer Geldsegen erwartet, schon jetzt schraubt sich die Aktie nach guten Quartalszahlen auf ein 19-Jahres-Hoch. Analysten sehen nach der Start der PS5 das Potenzial für eine Wertsteigerung um weitere 20 Prozent.

Die Aktie von Sony klettert auf den höchsten Stand seit 19 Jahren

Gaming-Sparte immer wichtiger

Noch ist nicht bekannt, was Sony für die PlayStation 5 verlangen wird - eine Antwort könnte ein Event im August bringen. Eines ist auf jeden Fall sicher: Je nachdem, wie die Preisge­staltung um die Konsole ausfallen wird, sind auch deutliche Reaktionen auf dem Aktienmarkt zu erwarten. Bei der Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen kann Sony die Erwartungen der Analysten jetzt aber erst mal leicht übertreffen. Die Reaktion am Parkett: Sony-Aktien klettern am Mittwoch auf dem höchsten Stand seit Juni 2001.Dabei trug PlayStation-Gaming-Abteilung den Großteil des Quartalsgewinns bei, die anhal­tende Schwäche in Bereichen wie Bildsensorik und Unterhaltungselektronik machen dem Konzern-Gewinn aber ordentlich zu schaffen. Analysten sehen in der Reaktion der Börse auch einen Vertrauensvorschuss, dass es Sony nach dem Plan des Ex-CEO Kazuo Hirai schafft, für den Konzern durch weitreichende Umstrukturierungen eine Trendwende zu erreichen.Eine der Ziele die Hirai und der jetzige CEO Kenichiro Yoshida verfolgen: Sony hat in den letzten Jahren vermehrt auf den Erfolg seiner Gaming-Sparte gesetzt und mit dieser Ausrich­tung wirtschaftlich Recht behalten. Alleine im ersten Quartal des vergangenen Geschäfts­jahres konnte die Abteilung des Unternehmens 54 Prozent des Gesamtgewinns erwirtschaften - digitale Inhalte und die der Abo-Dienst PlayStation Plus erweisen sich dabei als immer weiter wachsende Zugpferde.Analysten schauen jetzt mit Spannung auf den Release der PlayStation 5, mit dem natur­gemäß ein wahrer Geldregen für Sony erwartet wird. Die Marktexperten von CLSA trauen Sony laut CNBC zu, dabei alleine im ersten Geschäftsjahr 6,7 Millionen Einheiten der neuen Konsole absetzen zu können. Auf dieser Basis könne die Aktie in den nächsten 12 Monaten um fast 20 Prozent steigen, so die Prognose.