Destabilisierung nicht zu sehen: Stromversorgung wird immer besser

Die Gelegenheiten werden zwar seltener, aber zuweilen gibt es in Deutschland doch noch Infrastrukturen, die immer besser funktionieren. Entgegen allen Unkenrufen über die Destabilisierung durch regenerative Quellen ist das beim Stromnetz der Fall.

12 Minuten pro Jahr

Die Bundesnetzagentur hat jetzt die Daten für die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Deutschland vorgelegt. "Wir beobachten die niedrigsten Ausfallzeiten seit Beginn unserer Erhebungen", sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur. "Die Energiewende und der steigende Anteil dezentraler Erzeugungsleistung haben weiterhin keine negativen Auswirkungen auf die Versorgungsqualität."Seit 2006 legt die Behörde jährlich entsprechende Zahlen vor. Das dient auch dem Zweck, nachvollziehen zu können, ob der Umbau der Versorgungsinfrastruktur hin zu klimafreundlicheren Energieträgern die Zuverlässigkeit beeinträchtigt. Dies wird von jenen, die starr an der fossilen Wirtschaft festhalten wollen, immer wieder unterstellt.In der Praxis sieht es so aus, dass jeder Endverbraucher im Durchschnitt damit leben muss, dass seine Stromversorgung für 12,2 Minuten pro Jahr unterbrochen ist. Das sind noch einmal 1,71 Minuten weniger als im Vorjahr und eben der niedrigste Wert der letzten 15 Jahre. Die Statistik basiert auf den verpflichtenden Mitteilungen der Netzbetreiber, die von diesen an die Bundesnetzagentur übermittelt werden müssen.Insgesamt haben die 859 Netzbetreiber in Deutschland für das vergangene Jahr 159.827 Versorgungsunterbrechungen im Bereich der Nieder- und Mittelspannung mitgeteilt. Wie die Behörde mitteilte, haben auch die Störungen in den übergeordneten Verteilnetzen abgenommen. Wenn hier etwas passiert, sind hier vor allem Stürme, Hochwasser oder Schnee die Ursachen von Problemen. Von einer Destabilisierung kann hier trotz immer weiter steigender Anteile regenerativer Quellen keine Rede sein.