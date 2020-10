Vivaldi: Aktualisierung bringt eigenes Browser-Game 'Vivaldia' mit sich

Der alternative Webbrowser Vivaldi hat ein neues Update erhalten. Die Version 3.4 bringt neben einigen Bugfixes auch noch das eigene Browser-Game "Vivaldia" mit sich. Der Titel erinnert an alte Spielautomaten und dürfte dem Dinosaurier-Game von Chrome Konkurrenz machen.

Wie die Entwickler des auf Chromium basierenden Browsers in einem Blog-Eintrag schrei­ben, wurde die Version 3.4 als RC1-Build bereitgestellt. Obwohl es sich dabei noch nicht um eine finale Version handelt, sind die meisten geplanten Features nun in der Aktualisierung enthalten. Eine der größten Neuerungen stellt das neue Browser-Game "Vivaldia" dar. Das Spiel wurde von Porcelain Fortress entwickelt und soll zum Zeitvertreib gezockt werden können.Der im Retro-Stil entwickelte Titel lässt sich über die Schnellstart-Seite des Browsers star­ten. Hier ist ein kleiner Button in der rechten unteren Ecke der Seite zu finden. Natürlich ist es möglich, das Game über die Einstellungen von der Schnellstart-Seite zu entfernen.Auch andere Browser verfügen über derartige Spiele. Die Games sollen den Nutzern zum Zeitvertreib dienen, wenn der Computer gerade offline ist. Während Google Chrome das be­kan­nte Dinosaurier-Spiel besitzt, bringt Microsoft Edge seit einiger Zeit das Game "Surf" mit sich.Zusätzlich zu Vivaldia enthält der RC1-Build von Vivaldi 3.4 ein paar kleinere Features. Die Nutzer können jetzt ein Intervall, nach welchem die geöffneten Tabs automatisch aktualisiert werden, bestimmen. Außerdem lassen sich die Kontextmenüs jetzt manuell konfigurieren und um eigene Einträge erweitern. Vivaldi kann über die offizielle Seite heruntergeladen werden. Die Android-Version lässt sich über den Google Play Store installieren.