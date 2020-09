Vivaldi-Browser bringt jetzt eine sehr nützliche Pausen-Funktion mit

Es kann aus sehr unterschiedlichen Gründen immer wieder mal ratsam sein, eine Pause bei der Internet-Nutzung einzulegen. Das unterstützt die neueste Fassung des Vivaldi-Browsers jetzt mit einer eigens dafür ent­wickelten Funktion.

Pausen-Modus im Vivaldi-Browser

Work-Life-Balance: Mit dem Pausenmodus können Sie eine gesunde Work-Life-Balance fördern, ihre Arbeitsabläufe verbessern und mit Freunden, Familie und Kollegen in der realen Welt kommunizieren.

Mit dem Pausenmodus können Sie eine gesunde Work-Life-Balance fördern, ihre Arbeitsabläufe verbessern und mit Freunden, Familie und Kollegen in der realen Welt kommunizieren. Private Inhalte ausblenden: Blenden Sie Surfaktivitäten oder vertrauliche Informationen sofort auf dem Bildschirm aus, wenn Sie durch einen Kollegen oder ein Familienmitglied unterbrochen werden oder wenn Sie sich einfach für eine Weile vom Bildschirm entfernen müssen.

Blenden Sie Surfaktivitäten oder vertrauliche Informationen sofort auf dem Bildschirm aus, wenn Sie durch einen Kollegen oder ein Familienmitglied unterbrochen werden oder wenn Sie sich einfach für eine Weile vom Bildschirm entfernen müssen. Fokus umschalten: Verwenden Sie im Pausenmodus eine andere Anwendung und sparen Sie Ressourcen des Browsers, insbesondere wenn Sie mehrere Tabs geöffnet haben oder Audio/Video abspielen.

Weitere Neuerungen

Vivaldi - Browser des Ex-Opera-Chefs

Die Entwickler haben in die jetzt erschienene Version 3.3 eine Pausen-Modus eingebaut. Die­ser sorgt dafür, dass auf Knopfdruck alle Web-Aktivitäten eingestellt werden. Die laufende Wie­der­ga­be von Videos oder Musik wird unterbrochen und alle geöffneten Tabs aus­ge­blen­det. Auf dem Bildschirm bleibt nur noch ein weißes Fenster zu sehen. Wenn es wei­ter­ge­hen soll, ge­nügt ein weiterer Knopfdruck und der ursprüngliche Zustand wird komplett zu­rück­ge­holt.Um den Pausenmodus im Vivaldi-Browser zu ak­ti­vieren, gibt es ver­schiedene Op­tionen. So wird nach der Instal­lation der Version 3.3 ein Pause-Button in der Status-Leiste ange­zeigt, wo er mit der Maus akti­viert werden kann. Al­ter­na­tiv lässt sich die Funk­tion aber auch mit dem Tas­tatur-Shortcut "Strg +" scharf stellen. Ein er­neutes Betä­tigen schaltet den Pausen-Mo­dus dann wieder ab.Die Entwickler des Browsers sehen drei wesentliche Punkte, bei denen das neue Feature dem Nutzer Vorteile bringen kann:Die neue Version des Browsers bringt aber auch noch einige andere Erweiterungen mit. So ste­hen für die Private-Browsing-Fenster mehr eigene Themes zur Verfügung, die sie leicht von den normalen Tabs und Fenstern unterscheidbar machen. Darüber hinaus wird in der Adress­zeile die Basis-Domain hervorgehoben, um Irreführungen schwieriger zu machen, mit de­nen Betrüger vortäuschen wollen, dass es sich um ein Angebot einer großen Marke han­delt. Beim Markieren eines URL in der Adresszeile lässt sich durch eine gedrückte Strg-Tas­te nun auch nur ein Teil leicht auswählen. So dass man beispielsweise ohne größeren Auf­wand Parameter am Ende des URL wegschneiden kann.