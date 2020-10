Apple iPhone 12: Insider spricht über Kameras und Akkulaufzeiten

Im Vorfeld der morgigen Apple-Keynote verdichten sich die Gerüchte rund um das iPhone 12 und seine Ausstattung. Das iOS-Smartphone soll unter anderem über einen schnelleren Face ID-Sensor, verbesserten Ka­me­ra-Zoom und über längere Akkulaufzeiten verfügen.

iPhone 12 Mini (5,4 Zoll): Das kleinste Apple-Smartphone, das am 13. Oktober vorgestellt wird, ist das iPhone 12 Mini. Dieses wird ab 699 Dollar und in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün verfügbar sein - ab 13./14. November (Vorbestellungen jeweils eine Woche zuvor).

Das kleinste Apple-Smartphone, das am 13. Oktober vorgestellt wird, ist das iPhone 12 Mini. Dieses wird ab 699 Dollar und in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün verfügbar sein - ab 13./14. November (Vorbestellungen jeweils eine Woche zuvor). iPhone 12 (6,1 Zoll): Das "normale" Modell der 12er-Serie geht bei 799 Dollar los, auch hier werden Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün genannt - es ist ab 23./24. Oktober verfügbar.

Das "normale" Modell der 12er-Serie geht bei 799 Dollar los, auch hier werden Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün genannt - es ist ab 23./24. Oktober verfügbar. iPhone 12 Pro (6,1 Zoll): Hier geht es bei 999 Dollar los, das Pro wird man in Gold, Silber, Graphit und Blau bestellen können - es ist ab 23./24. Oktober verfügbar.

Hier geht es bei 999 Dollar los, das Pro wird man in Gold, Silber, Graphit und Blau bestellen können - es ist ab 23./24. Oktober verfügbar. iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll): Das Top-Smartphone der iPhone 12-Reihe wird ab 1099 Euro zu haben sein, auch hier werden als Farben Gold, Silber, Graphit und Blau verfügbar sein - ab 20./21. November.

Twitter-Leaker Pine , hinter dem sich laut Macrumors der ehemalige XDA-Developers-Re­dak­teur Max Weinbach versteckt, bestätigt nicht nur die durchgesickerten iPhone 12-In­for­ma­tio­nen der letzten Tagen, sondern liefert zudem neue Prognosen zu den technischen Da­ten der erwarteten Modelle. Unter anderem soll der so genannte "Dynamic Zoning Al­go­rith­mus" dafür sorgen, dass eine Gesichtserkennung via Face ID schneller vonstatten geht. Die seit dem iPhone X bekannt Notch bleibt in diesem Fall erhalten und soll sich nur im Apple iPhone 12 Mini (5,4 Zoll) in einer horizontal kompakteren Form zeigen.Software-Verbesserungen unter iOS 14 sollen weiterhin den digitalen Zoom der iPhone 12-Familie verbessern, während die Pro (Max)-Flaggschiffe ebenso in Sachen optischen Zoom zulegen dürften. Diese könnten zudem über eine Art Makro-Kamera verfügen, welche über verbesserte Linsen und Sensoren der Ultra-Weitwinkel-Kamera realisiert werden soll. Eine größere Blende soll abschließend dabei helfen, die Fotoqualität für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen (Low-Light-Performance) zu verbessern. Das Apple iPhone 12 Pro Max dürfte dabei alle genannten Vorteile am besten ausspielen können.Zu guter Letzt spricht Weinbach über die Ak­ku­lauf­zei­ten der neuen Smartphones. Er geht da­von aus, dass Apple den iPhone 12 Pro- und Pro Max-Modellen mindestens eine Stunde länger abseits der Steckdose ermöglicht. Das iPhone 12 Mini könnte hingegen schlechter ab­schnei­den als das aktuelle iPhone 11, vor allem auf­grund seiner kompakteren Größe. Apple lässt Gerüchte dieser Art, die mit einer gewissen Skepsis zu betrachten sind, bekanntlich un­kom­men­tiert im Raum stehen. Erst das "Hi, Speed"-Event am morgigen 13. Oktober ab 19 Uhr deutscher Zeit wird für Klarheit sorgen.