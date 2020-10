Android 11: OxygenOS-Update für das OnePlus 8 (Pro) bereitgestellt

Der Smartphone-Hersteller OnePlus hat die neue OxygenOS-Version 11 fertiggestellt. Das Betriebssystem basiert auf Android 11 und wird jetzt für die beiden Flaggschiff-Modelle OnePlus 8 und 8 Pro verteilt. Auch das OnePlus 8T soll mit der neuen Firmware ausgestattet werden.

Update erscheint auch für weitere Geräte

Das geht aus einem Bericht von XDA-Developers hervor. Bei dem Update, das nun für das OnePlus 8 (Pro) ausgeliefert wird, handelt es sich um eine finale Version von OxygenOS 11. Mit der Aktualisierung hat OnePlus die Benutzeroberfläche überarbeitet, sodass Smartphones mit einem großen Bildschirm besser bedient werden können. Das Update wird in Wellen ver­teilt und dürfte in den nächsten Wochen für alle Besitzer der Geräte zur Verfügung stehen.Zusätzlich zu den Änderungen an der Oxy­gen­OS-Oberfläche enthält die Aktualisierung alle Funktionen, die Google mit Android 11 in das mobile Betriebssystem integriert hat.Natürlich wird der neueste OxygenOS-Build auch auf dem OnePlus 8T, das am 14. Oktober das Licht der Welt erblicken soll, zu finden sein. Darüber hinaus hat OnePlus bestätigt, dass OxygenOS 11 in Zukunft für weitere Smart­pho­nes bereitgestellt wird. Hierzu zählen das One­Plus 7T (Pro), das OnePlus 7 (Pro), das OnePlus 6, das OnePlus 6T sowie das OnePlus Nord.Das Update auf OxygenOS 11 wurde womöglich bereits automatisch heruntergeladen. Die Installation kann über die Smartphone-Einstellungen durchgeführt werden. Alle Nutzer, de­nen die Aktualisierung noch nicht angeboten wird, können das Paket auch manuell aus dem Netz laden und auf das Gerät übertragen. Während das Update für das OnePlus 8 hier zu finden ist, kann die Aktualisierung für das 8 Pro über diesen Link bezogen werden.