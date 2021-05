OxygenOS 12: OnePlus hat einen eigenen Theme Store angekündigt

Die neueste Version des mobilen Smartphone-Betriebssystems Oxy­gen­OS soll über einen eigenen Theme Store verfügen. Damit können die Nut­zer von OnePlus-Geräten neue Themes mit weiteren Hintergrundbildern und Icons herunterladen. Das Feature wird seit längerer Zeit erwartet.

Präsentation findet am 18. Mai statt

OnePlus

Wie aus einem Blog-Eintrag eines OnePlus-Mitarbeiters hervorgeht, handelt es sich bei dem eigenen Theme Store um eine Funktion, die in der Vergangenheit sehr oft gefordert wurde. Bisher mussten die Nutzer für neue Designs auf Drittanbieter-Anwendungen zu­rück­grei­fen. Das soll sich mit OxygenOS 12 ändern. OnePlus möchte einen eigenen Theme Store in sein Ökosystem integrieren, sodass die Nutzer keine fremden Apps mehr benötigen.Die kommende OxygenOS-Version soll am 18. Mai ausführlich diskutiert werden. Außerdem soll noch in diesem Monat eine erste Beta-Version erscheinen. Der Release eines finalen Builds soll kurz nach dem Launch von Android 12 stattfinden. Da OxygenOS 12 auf der neuen Android-Version basiert, kann die finale Benutzeroberfläche nicht vor dem Release des Google-Betriebssystems zur Verfügung gestellt werden. Wer an dem Online-Event "Open Ears Forum" teilnehmen möchte, kann sich bis zum 12. Mai über dieses Formular anmelden.Neben der Präsentation von OxygenOS 12 und des Theme Stores soll es im Rahmen des Events auch eine Diskussion zur OnePlus Watch geben. Einige ausgewählte Nutzer sollen für ihr Feedback mit Geschenken belohnt werden. Am 18. Mai werden unter anderem T-Shirts, Hasselblad-Postkarten, Rucksäcke und Armbänder verlost. Wie die im Theme Store ver­füg­ba­ren Designs aussehen, ist noch unklar und dürfte am 18. Mai genauer erläutert werden.