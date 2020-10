OnePlus 8T: Günstiges Top-Smartphone vorab auf offiziellen Bildern

Der chinesische Hersteller OnePlus hat einen offiziellen Ausblick auf sein neues Flaggschiff-Smartphone OnePlus 8T gegeben, das in der nächsten Woche als neues Topmodell für die zweite Jahreshälfte startet. Außerdem zeigte einer der größten Online-Händler Chinas das Gerät vorab.

Komplett flaches AMOLED-Display von Samsung

OnePlus / Oxygen Updater Blog

OnePlus plant mit dem 8T am 14. Oktober nur ein einzelnes neues Top-Smartphone vorzustellen und verabschiedet sich damit von seiner bisher üblichen Praxis, immer auch eine Neuauflage des Frührjahrs-Flaggschiffs einzuführen. Über sein Forum hat das Unternehmen jetzt ein Video veröffentlicht, in dem das Design des OnePlus 8T erstmals aus offizieller Quelle zu sehen ist.Damit bestätigt OnePlus auch die Legitimität eines Produkt-Eintrags beim chinesischen Online-Versender JD.com , der das OnePlus 8T offenbar vorab versehentlich öffentlich gemacht hatte. Das JD-Listing wurde zwar inzwischen wieder gelöscht, bestätigte jedoch zuvor eine Reihe von Kerndaten zu den Spezifikationen des neuen OnePlus-Handys.So zeigte sich das Gerät mit einem vollkommen flachen AMOLED-Display mit 6,55 Zoll Größe un einem "Punch Hole" in der linken oberen Ecke, das mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz beeindrucken soll. Das Panel wird den Angaben zufolge von Samsung Display gefertigt und erreicht eine "A+"-Einstufung der Spezialisten von DisplayMate. Darüber hinaus ist von 8192 möglichen Helligkeitsstufen die Rede, was OnePlus auch schon vorab angekündigt hatte.Desweiteren war auch bei JD wieder von einem 4500mAh-Akku mit der Möglichkeit zum extrem schnellen Laden per 65-Watt-Netzteil die Rede. Als Plattform wurde zudem der aktuelle Qualcomm Snapdragon 865 bestätigt, der mit Taktraten von bis zu 2,84 Gigahertz eine mehr als ausreichende Leistung mit seiner Octacore-CPU bieten kann.Darüber hinaus ist als Hauptkamera ein 48-Megapixel-Sensor zu erwarten, der auch einen optischen Bilstabilisator mitbringt und somit für weitestgehend wackelfreie Bilder sorgen soll. Hinzu kommt eine Ultraweitwinkel-Kamera mit einem 123 Grad breiten Sichtfeld, die mit 16 Megapixeln arbeitet. Außerdem verbaut OnePlus auch noch eine weitestgehend überflüssige 5-Megapixel-Kamera für Makroaufnahmen und einen 2-MP-Sensor für Tiefeneffekte.Letztlich ist neben der hier gezeigten Version in Aquamarine Green auch noch eine Ausgabe in Lunar Silver zu erwarten. Die Geräte haben jeweils 8 oder 12 Gigabyte RAM und 128 oder 256 GB internen Flash-Speicher an Bord. Mit 188 Gramm und 8,4 Millimetern Dicke bewegt sich das OnePlus 8T in diesem Segment im üblichen Bereich. Der Endkundenpreis wird letztlich wohl bei mindestens 700 Euro liegen. Als Betriebssystem läuft natürlich das neue Android 11 in der von OnePlus angepassten Version OxygenOS 11.