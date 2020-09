OnePlus 8T: Alle Infos zu dem Highend-Smartphone mit 120Hz-Display

Geht es um eine flüssige Darstellung auf Smartphones, sind 120-Hz-Displays aktuell das Maß aller Dinge. OnePlus bereitet sich jetzt auf den Launch seines zweiten Modells mit dieser Technologie vor. Das OnePlus 8T hat aber noch mehr Flaggschiff-Features zu bieten.

Ein Smartphone, das ganz klar mit seinem Display überzeugen will

Leak liefert den Rest

Bei Gaming-Displays sind hohe Hertz-Zahlen schon länger ein Feature, dass vor allem von Shooter-Spielern für die deutlich flüssigere Darstellung von Inhalten im Vergleich mit 60-Hz-Standard geschätzt wird. Bei Smartphones hat sich der Trend zu mehr Bildern pro Sekunde aber erst im letzten Jahr so richtig etabliert. Im April hatte dann OnePlus mit den OnePlus 8 sein erstes Modell mit 120-Hz-Display vorgestellt, jetzt folgt die konsequente Weiterentwick­lung dieser Idee.Während das OnePlus 8 noch auf einen leicht gewölbten Display gesetzt hatte, wird im OnePlus 8T ein vollkommen flaches 120-Hz-Display zum Einsatz kommen - allgemein ist bei Smartphones ein Trend weg von der Wölbung zu verzeichnen. Wie die Entwickler betonen, erhält man für die neue Anzeige von DisplayMate die ausgezeichnete Gesamtbewertung A+. "Mit der Weiterentwicklung der Technologie und der Verbesserung der Fertigungsprozesse sind wir in der Lage, 120Hz in eine breitere Palette unserer Produkte einzubringen", so Pete Lau, Gründer und CEO von OnePlus.Was das Unternehmen in seiner aktuellen Pressemitteilung an Specs noch ausspart, liefert dann laut Mobiflip ein Leak nach - erste Bilder kommen unterdes von Pricebaba . Das Display setzte auf OLED-Technologie und wird 6,55 Zoll groß sein. Als Leistungsteam sitzen im Top-Modell Snapdragon 865, 12 GB RAM und 256 GB Speicher unter der Haube, beim kleineren Modell 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Bilder und Videos werden von vier Kameras - 48 MP mit OIS, 16 MP ultraweit, 5 MP Mirko und 2 MP Mono - eingefangen. An der Front knipst man mit 16 MP. Zum Markteintritt, der aktuell für den 20. Oktober erwartet wird, soll das Gerät ab 599 Euro starten, das Speicherupgrade kostet 100 Euro.