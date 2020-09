OnePlus 8T: Code-"Leak" zeigt neues High-End-Smartphone schon jetzt

Bei manchen Unfällen kann man nur noch schwer an ein echtes Ver­sehen glauben. Ein Beispiel dafür ist der jüngste "Leak", der dem chine­sischen Hersteller OnePlus unterlaufen ist. Das im Oktober erwartete OnePlus 8T wurde jetzt vorab gesichtet - in einer offiziellen OnePlus-App.

Neuer Videomodus für 8K-Aufnahmen

OnePlus / Oxygen Updater Blog

Wie die Kollegen von XDA-Developers berichten, fand eines ihrer Community-Mitglieder bei einem ausführlichen Teardown der jüngsten OxygenOS 11 Beta ein Bild des neuen OnePlus 8T. Das Gerät ist in dem ROM offensichtlich in Form eines Renderbildes hinterlegt, das die Front des neuen Smartphones zeigt und sogar den Dateinamen oneplus_8t.webp trägt.Das Bild ist Teil des About-Phone-Menüs, wie es OnePlus seit Jahren auf seinen Smartphones verwendet. Es wird angezeigt, wenn das Betriebssystem erkennt, dass das jeweilige Hostgerät ein OnePlus 8T ist. Dass es sich tatsächlich um das OnePlus 8T handelt, wurde uns mittlerweile auch von einer entsprechend informierten Quellen bestätigt.Aus dem Code des ROMs geht außerdem hervor, dass OnePlus an einem neuen Kameramodus arbeitet, der die Aufzeichnung von Videos mit 8K-Auflösung ermöglichen soll. Eine solche Funktion gibt es in OnePlus OxygenOS bisher schlichtweg nicht und wird erst duch die Verwendung der aktuellsten High-End-Prozessoren von Qualcomm ermöglicht.Die Abbildung des OnePlus 8T aus dem Code verrät außerdem auch ein paar Details zu dem Smartphone selbst. So wird das günstigere der neuen Geräte, das wohl wieder parallel zum OnePlus 8T Pro erscheint, ganz offensichtlich ein flaches Display besitzen und wieder in einem Gehäuse mit Metallrahmen stecken.Die Frontkamera steckt links oben im Display und es gibt neben den links angebrachten Lautstärketasten auf der rechten Seite auch wieder den OnePlus-typischen Alert-Slider. Die Vorstellung der neuen OnePlus 8T-Serie wird Anfang Oktober erwartet.