OnePlus Nord 5G: So sieht die "Special Edition" in "Gray Ash" aus

OnePlus stellt heute nicht nur das neue OnePlus 8T vor, sondern hat auch die Einführung einer neuen Farbvariante des OnePlus Nord 5G ange­kün­digt. Diese sollte wohl schon vor einigen Monaten erscheinen, kommt aber erst jetzt. Wir haben offizielle Bilder aufgetrieben.

Technisch bleibt alles beim Alten

Das OnePlus Nord 5G erscheint heute auch in der Farbe "Gray Ash", also in einer weiteren, vermutlich mit matter Oberfläche versehenen Ausgabe. Technisch ändert sich an dem Gerät nichts, so dass die neue graue Version wohl vor allem als eine Art Special Edition betrachtet werden kann, mit der OnePlus im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts die Verkäufe noch einmal ankurbeln will.Tatsächlich ist das neue Modell der ohnehin schon seit der Markteinführung des OnePlus Nord verfügbaren Version in "Onyx Gray" kaum zu unterscheiden, zumindest wenn man den offiziellen Marketing-Bildern für das Gerät Glauben schenkt. Diese geben jedoch keine Auskunft über die Beschaffenheit der Oberfläche, so dass es sich hierbei durchaus um eine nicht-spiegelnde Variante handeln kann.Wie erwähnt bleibt das OnePlus Nord Gray Ash technisch unverändert. Die neue Farbversion hat also natürlich auch weiterhin das 6,44 Zoll große AMOLED-Display mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz und einer vollkommen flachen Oberfläche sowie dem Ausschnitt für die beiden Frontkameras in der linken oberen Ecke.Unter der Haube kommt weiterhin der Qualcomm Snapdragon 765G 5G zum Einsatz, der mit seinen acht Rechenkernen maximal 2,4 Gigahertz erreicht und in diesem Fall mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 GB internem Flash-Speicher kombiniert wird.Die Frontkameras bieten jeweils 32 und 8 Megapixel, während hinten wieder eine Hauptkamera mit 48 Megapixeln und drei weitere Cams mit jeweils 8, 5 und 2 Megapixeln ihren Dienst tun. Der Akku ist 4100mAh groß und wird per WarpCharge mit bis zu 30 Watt schnell geladen.