OnePlus sagt das 8T Pro für dieses Jahr und wohl auch dauerhaft ab

Der chinesische Hersteller OnePlus hat in diesem Jahr eine Strategie­um­kehr bzw. -anpassung vorgenommen. Denn mit der Veröffentlichung des OnePlus Nord hat man begonnen, sich wieder mehr auf Mittelklasse zu konzentrieren. Das geht wohl auch auf Kosten des OnePlus 8T Pro.

Erfolg mit dem OnePlus Nord

OnePlus 8 Pro ist genug

OnePlus ist seinerzeit mit dem Motto "Flaggschiff-Killer" angetreten und bot bei seinen ersten Geräten viel Technik für verhältnismäßig wenig Geld. Doch in den vergangenen Jahren wandelte man sich immer mehr zu einem "normalen" Premium-Hersteller. So hat man sich mit dem OnePlus 8 an die 1000-Euro-Grenze herangetastet bzw. diese im Grunde erreicht, denn die Pro-Variante des Geräts mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher gab es zum Start für 999 Euro.Das mediale Echo war entsprechend verhalten und auch die Verkäufe fielen wohl eher mäßig aus. Das OnePlus Nord besann sich hingegen auf alte Stärken und viele meinten, dass der chinesische Hersteller sein "Mojo" wiedergefunden habe. Auch OnePlus ist sicherlich wieder auf den Geschmack gekommen und das hat wohl nun konkrete Folgen.Denn man hat bei der seit geraumer Zeit traditionellen T-Variante, die im Herbst als "mildes" Upgrade des regulären Frühjahrsmodells veröffentlicht wird, vorerst die Pro-Version gestrichen. Das hat OnePlus-CEO Liu Zuohu in einem Forumsbeitrag bekannt gegeben (via MSPowerUser).Liu Zuohu schreibt, dass es dieses Jahr kein 8T Pro geben werde, weshalb er Nutzern, die sich für "Produkte der Pro-Klasse" interessieren, das OnePlus 8 Pro nahelegt. Er schreibt, dass der Plan für das Pro vordefiniert ist, und dass es keinen Platz für Upgrades gebe. Gleichzeitig werde das OnePlus 8T einige Überraschungen bieten, woraus man schließen kann, dass vielleicht einige Pro-Features ins reguläre 8T gewandert sind.