Was wird aus dem Surface Neo, wenn es erst 2022 erscheinen kann?

Nach dem Start des neuen Microsoft Surface Duo hatte man erwartet, dass es auch Neuigkeiten über das zweite Dual-Screen-Gerät geben wird. Doch Microsoft schweigt - es wird nur immer klarer, dass das Surface Neo nicht vor 2022 erscheinen kann.

Mehr Zeit für Verbesserungen

Microsoft

Zunächst gibt es Verzögerungen bei der Entwicklung der Software, dann der Hardware. Die Coronakrise und die weltweiten Einschränkungen haben ihr Übrigens dazu getan, dass Microsoft nicht wie ursprünglich geplant das Surface Neo in diesem Jahr auf den Markt bringen kann. Das wäre an sich auch nicht dramatisch, wenn der Konzern nur ein wenig offener kommunizieren würde und nicht durch diverse Aktionen auffallen würde: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Windows 10X, das OS, mit dem das Duo laufen wird, erst im Jahr 2022 erscheinen wird Das geht aus einem neuen Bericht des Online-Magazins Windows Latest hervor. Dieser Schritt lässt vermuten, dass das Surface Neo noch weit entfernt von der Marktreife ist. Die Markteinführung des mit Spannung erwartetem Surface Neo mit Windows 10X ist langsam aber sicher wie eine Fata Morgana, schreibt Windows Latest.Gerüchte befeuerten zunächst immer wieder die Möglichkeit, dass Microsoft noch in diesem Jahr Duo und Neo fertiggestellt haben wird. Dann wurde es zunächst immer leiser um die neuen Surface-Geräte. Schließlich hörte man nichts mehr zum Neo, aber das Marketing für das Surface Duo war im vollen Gang. Microsoft strich vor wenigen Wochen den angepeilten Starttermin von der offiziellen Webseite und löschte ein Promo-Video . Einige Journalisten mutmaßten daher sogar, dass der Konzern die Entwicklung komplett auf Eis gelegt habe und das Surface Neo vielleicht nie erscheinen werde.Andere glauben, dass Microsoft zurück in einen frühe Entwicklungsphase für das Gerät gesprungen ist, um mit den Learnings aus dem Surface Duo-Start nun das Neo zu verbessern. Dabei dürfte es vor allem um die Software gehen, denn nur durch eine gute Planung für die Nutzung der zwei Bildschirme können die neuen Falt- und Klapp-Geräte überhaupt zum Erfolg werden. Bis Windows 10X in zwei Jahren erscheinen wird, hat der Konzern auf jeden Fall noch viel Zeit, um Hardware und Software zu verbessern.