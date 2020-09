Kein gutes Zeichen: Microsoft entfernt heimlich das Surface Neo-Video

Der Redmonder Konzern hat im vergangenen Herbst zwei neue und auch neuartige Geräte enthüllt, das Surface Duo und das Surface Neo. Wäh­rend das Dual-Display-Smartphone mit Android in den USA nun er­hältlich ist, kommen hinsichtlich des Neo immer neuere Fragezeichen hinzu.

Was ist los mit dem Surface Neo?

Auswirkungen auf Windows 10X?

Microsoft

Ursprünglich war geplant, dass beide neuartigen Surface-Geräte im Jahr 2020 auf den Markt kommen und während Microsoft das im Fall des Surface Duo zumindest für die USA hinbekommen hat, sieht es beim Surface Neo immer schlechter aus.Denn im Juli hat Microsoft den anvisierten Starttermin Ende dieses Jahres von der Webseite entfernt, kurz zuvor hat es sogar unbestätigten Quellen zufolge geheißen, dass das Windows 10X-Gerät erst 2022 erscheinen wird.Seither herrscht zum Thema Surface Neo Funkstille, der Redmonder Konzern hat sich dazu zuletzt nichts entlocken lassen. Doch nun hat das Unternehmen still und heimlich das im vergangenen Oktober veröffentlichte Promotion-Video zum Surface Neo von YouTube gelöscht, wie Windows Latest aufgefallen ist.Damit werden die Fragezeichen hinter dem Surface Neo immer größer. Denn nach Optimismus klingt das alles nicht, eher nach einer Verschiebung in Richtung Abstellgleis, das womöglich sogar ein dauerhaftes ist. Das verheißt womöglich auch für Windows 10X nichts Gutes, denn das Surface Neo sollte das erste Gerät sein, das mit dem "neuen" Betriebssystem von Microsoft kommt.Windows 10X ist deshalb nicht abgesagt, sondern wird vermutlich im nächsten Jahr auf einem Gerät mit einem Bildschirm starten und sich auf den Bildungs- und Business-Bereich konzentrieren. Das modulare Betriebssystem ist bekanntlich auch als Chrome OS-Konkurrent geplant, die Dual-Display-Lösung war von Anfang an eher eine Zugabe denn der Hauptfokus.