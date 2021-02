Spider-Man 3: Bewusste Verwirrung um den Titel des nächsten Filmes

Das Kino steht derzeit mehr oder weniger still und damit auch das Marvel Cinematic Universe (MCU). Der Start der Phase 4, der mit Black Widow erfolgen sollte, sollte bereits vor knapp einem Jahr erfolgen. Doch die Vorbereitungen auf die nächsten Filme laufen bereits auf Hochtouren.

Nach Hause telefonieren?

Sony Pictures

Mit Spider-Man: Far From Home ist der freundliche Nachbarschaftsheld auf Weltreise gegangen und der zweite Spider-Man-Soloauftritt der MCU-Ära stellte auch den letzten Film der dritten Phase des Marvel Cinematic Universe dar (und nicht wie man glauben könnte Avengers: Endgame).Die vierte Phase sollte auch schon längst laufen, laut den ursprünglichen Plänen hätten wir bereits Black Widow, The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und die Serie The Falcon and the Winter Soldier zu sehen bekommen. Doch Corona hat das Kinojahr 2020 wie mit einem Fingerschnippen von Thanos im Prinzip ausgelöscht und das bedeutet, dass WandaVision die einzige Dosis Marvel ist, die Fans zu sehen bekommen.Spider-Man 3 ist indes eine Art Spezialfall, da es rund um Tom Hollands drittes Solo­aben­teu­er einen längeren Streit zwischen Disney und Sony gab. Die beiden Mediengiganten konnten sich aber glücklicherweise einigen und das bedeutet, dass eine der wichtigsten Marvel-Figuren dem MCU erhalten bleibt.Allzu viel ist zum nächsten Spider-Man-Film noch nicht bekannt, Hauptdarsteller Holland hat aber den "ambitioniertesten Superhelden-Film aller Zeiten" angekündigt. Das liegt wohl auch daran, dass es ganz so aussieht, als würde es hier ein Treffen mehrerer Spider-Man-Versionen geben, und zwar über ein Multiverse-Szenario.Tom Holland hat nun auch per Instagram-Post verraten, welchen Untertitel der nächste Film trägt: Demnach heißt der dritte Film "Spider-Man: Phone Home". Damit greift Holland nicht nur das "Home" der ersten beiden Filme (Homecoming und Far from Home) auf, sondern spielt offenbar auf E.T. an.Doch es gibt durchaus Anzeichen, dass hier eine falsche Fährte gelegt wird. Denn Hollands Co-Stars Jacob Batalon und Zendaya haben ebenfalls die Titel der Filme "enthüllt": Laut Batalon, der Peter Parkers Freund Ned Leeds spielt, wird der Film "Home-Wrecker" heißen, die Michelle/MJ-Aktrice verriet als Titel "Spider-Man: Home Slice".Alle drei Titel klingen etwas albern, weshalb man davon ausgehen kann, dass die drei Schauspieler hier so etwas wie trollen. Es ist allerdings durchaus denkbar, dass in den drei Titeln dennoch Andeutungen versteckt sind - auch zum Thema Multiverse. Denn das wurde bisher nicht offiziell bestätigt.