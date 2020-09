Neuer Task-Manger: Microsoft bringt Widget in die Xbox Game Bar

Microsoft erweitert die Xbox Game Bar unter Windows 10 um einen Task-Manager, der als simples Widget-Overlay in Spielen eingesehen werden kann. Neben der allgemeinen Prozessor- und Grafikkartenleistung lassen sich so auch einzelne Programme auf ihre Systemlast prüfen.

Sinnvolle Widgets zur Überwachung der Systemleistung

Microsoft

Wenn das Spiel ruckelt oder der PC während der Gaming-Session hängen bleibt, gilt der Task-Manager als erste Anlaufstelle zur Problemlösung. Nutzer der Xbox Game Bar müssen diese Extrameile unter Windows 10 im Optimalfall nicht mehr gehen, da Microsoft ab sofort ein passendes Ressourcen-Widget direkt als Overlay anbietet. Zugriff auf dieses erhalten vorerst nur Beta-Tester, die sich über den Xbox Insider Hub für Vorabversionen der Game Bar (Windows Gaming) entschieden haben. Die Teilnahme steht allen Windows 10-Nutzern offen und ist im Gegensatz zu Insider-Previews des Betriebssystems kaum mit Risiken verbunden.Ähnlich des klassischen Task-Managers informiert jetzt auch die Xbox Game Bar über die CPU-, RAM- und GPU-Auslastung einzelner Apps, Windows- und Hintergrundprozesse. Mit Hilfe der passenden "Anpinnen"-Option kann die Ressourcen-Übersicht zudem dauerhaft auf dem Desktop oder im Spiel angezeigt werden, sodass Nutzer die Game Bar nicht erneut öffnen (Windows-Taste + G) müssen. Eine allgemeine Analyse der Systemleistung erhalten Spieler weiterhin über das bekannte Leistungs-Widget, welches zusätzlich die Taktrate des Prozessors, die Speicherauslastung der Grafikkarte und die Frames pro Sekunde (FPS) im ausgeführten Spiel anzeigt.Ebenso nimmt der kürzlich vorgestellte Widget-Shop der Xbox Game Bar langsam an Fahrt auf. Dritt­anbieter wie Intel , Razer, XSplit, Corsair und EVGA bieten hier diverse Tools an, die sich unter anderem auch an Spiele-Streamer richten oder Community-Funktionen sowie Messenger in den Mittel­punkt stellen. Abseits davon findet man kleinere Widget-Anbieter, welche die Game Bar zum Beispiel mit Ta­schen­rech­nern, No­tiz­zet­teln, YouTube-Overlays oder einer Stoppuhr bestücken. Ob und wann die Game Bar ihre Beta-Phase verlässt, ist bisher nicht abzusehen.