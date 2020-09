Stinkern auf der Spur: Satellit erkennt die übelsten Methan-Schleudern

Methan gilt als eines der schlimmsten Gase, die für den vom Menschen verursachten Klimawandel verantwortlich gemacht werden können. Ein neuer Satellit erlaubt jetzt, mit einer bisher unerreichten Genauigkeit Quellen von Methan aufzuspüren.

Eine Konstellation gegen Methan-Sünder

Auf 25 Meter genau

Methan ist in der chemischen Industrie Basis für viele Prozesse und auch ein Hauptbe­standteil von Erdgas - also in vielen Ländern auch als Heizenergieträger unumgänglich. Für den Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel ist es wichtig genau zu verstehen, wo auf der Welt die größten Methan-Mengen in die Atmosphäre geraten. Genau hier setzt das kanadische Satelliten-Projekt Iris an, das von dem Unternehmen GHGSat gestartet wurde.Iris setzt darauf, bis ins Jahr 2022 eine Konstellation aus 10 Satelliten aufzubauen, am 2. September wurde dabei der erste Satellit in den Erdorbit befördert. Schon wenig später konnte das Entwicklerteam dann bestätigen, dass alle Systeme wie erwartet funktionieren: "Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass es ein großes Hurra aus dem Team gab, als die Daten herunterkamen, denn wir konnten sehen, dass die Spektroskopie passt, die Auflösung passt - alles war so, wie es sein sollte", so eGHGSat-CEO Stéphane Germain.Wie die Entwickler ausführen, ist es ihnen bereits mit einem Satelliten möglich, Quellen von Methan-Wolken in der Atmosphäre auf 25 Meter genau zu verorten. Beim ersten Test wurde dabei eine solche große Methan-Quelle in Turkmenistan identifiziert, die entsprechende Region ist für große Abgase aus der Öl- und Gasinfrastruktur bekannt. "Wir müssen noch an der Kalibrierung arbeiten, die es uns dann ermöglicht, die Erfassungs-Schwelle und die endgültige Leistung des Satelliten zu über­prüfen. Aber für eine erste Aufnahme ist das in jeder Hinsicht phänomenal", so Germain gegenüber BBC News